Denizbank Gelir Belgesiz Nakit Kampanyasını Duyurdu! 36 Ay Vadeye Kadar Nakit Alınacak!

Denizbank, gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilere 36 ay vadeli nakit vereceğini açıkladı. Denizbank, son zamanlarda yapmış olduğu kredi kampanyaları ile birlikte adından söz ettirirken, 36 ay vadeye kadar nakit kullanacak olan kişilere de 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunacağını duyurdu. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır.

En yakın banka şubesi üzerinden internet üzerinden müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve bankanın SMS Kredi Servisi üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, 50000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm kredilerde bu kampanya geçerlidir.

Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyası başvurusu

Denizbank üzerinden cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanacaktır. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa banka şubelerine giderek de işlemlerini kolay birşekilde gerçekleştirebilmektedir.

Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz durumunda sizlere hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi detaylı olarak gönderilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli, bu kredileri hızlı bir şekilde alabilmektedirler.

Denizbank hesabınızın olması durumunda bankadan mobil uygulama aracılığı ile birlikte kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde bankadan kredi almaları durumunda ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilmektedir. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden alacağınız ihtiyaç kredilerinde banka, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak sizlere işlemler gerçekleştirmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kredi kampanyasından faydalanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli krediler, istediğiniz zaman, hesabınıza mobil uygulama üzerinden yapabilecektir.