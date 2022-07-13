Temmuz ayı sonuna kadar 35.000 TL ödemeler başladı! 36 ay vadeli ödemeler hızlı bir şekilde yapılıyor

35.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan Kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlar hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirerek banka şubeleri üzerinden kredi kullanabilmektedirler. 35.000'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredi onayı alacak olan vatandaşlar akbank'ın başlatmış olduğu bu Kredi kampanyasına katılarak hızlı bir şekilde Kredi alabiliyor. Akbank resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak Kredi vermektedir. Akbank internet sitesi ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler üç ay ertelemeli olarak kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını SMS atarak da yapabilmektedir.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz Cep telefonunuz üzerinden SMS atabilir ve hızlı bir şekilde sonuç öğrenebilirsiniz. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilir ve hızlı bir şekilde SMS atarak ücretli mesaj karşılığında ne kadar kredi onayı aldığını görebilir.

Temmuz ayı sonuna kadar yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda kredi onayı alacak olan vatandaşlar banka kredi şartlarına uygun olması ile birlikte hızlı bir şekilde bankanın sms kredi servisini kullanabilir. Kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak 44 25 numarasına bu mesajı göndermeniz durumunda sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucu gelir ve onaylanan Kredi nakit olarak aynı gün içinde hesabınıza yatırılır.

Akbank müşterisi olan vatandaşlar Akbank direkt uygulaması üzerinden de kredi başvurusu yapabiliyor ve onaylanan tutarı hemen aynı gün içinde kendi hesaplarına yatırabiliyor. Akbank hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte bankanın mobil uygulamasını cep telefonunuza veya tabletinize indirdikten sonra internet bankacılığı şifresi ile giriş yapabilir ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.