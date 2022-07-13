Temmuz ayında 30 gün içinde başvuru yapan kişilere 2.588 TL ödeme yapılacak! Devlet ödemeleri arttı!

Son zamanlarda devlet ödemeleri hakkında bilgiler paylaşılıyor. Devlet ödemeleri gelen zamlar sonrasında artış gösterdi. Özellikle temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı sonrasında, işkur tarafından ödenen işsizlik maaşında da artışlar oldu. İşsiz kalan ve 30 gün içinde başvuru yapan kişilere en düşük işsizlik maaşı 2.588 TL oldu! İşsizlik maaşı alacak kişiler, bu haberi bekliyordu.

İşkur üzerinden daha önce sigortalı olarak çalışan ve daha sonra işsiz kalan kişilere, destek olarak maaş ödemeleri yapılmaktadır. Bu ödemelerde de zam geldiği duyurusu yapıldı. İşkur üzerinden sigortalı olarak çalışan kişilere verilecek en düşük maaş belli oldu. Sizlerde şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, 2.588 TL en az maaş için başvuru yapabilirsiniz.

EN YÜKSEK MAAŞ 5.176 TL OLDU!

Asgari ücret zammı sonrasında en yüksek maaş 5.176 TL oldu. Asgari ücrete gelen zamlar sonrasında bu ödemelerde hemen verileceği açıkladı. Zamlı olarak alacağınız işsizlik maaşları PTT üzerinden yatacak. İşsizlik maaşı almanız içinde bazı şartlar sizlerden istenecek.

İşsizlik maaşı almak isteyen kişilerin kendi istediği ve kendi kusuru dışında işsiz kalması gerekmektedir. İşsizlik maaşı almanız için son iş yerinde 120 gündür sigorta primlerinizin yatmış olması gerekmektedir. son 4 aylık hesaplamalar yapılarak ortalama olarak sizlere işsizlik maaşı belirlenecektir. İşsiz kaldıktan sonra 30 gün içinde başvuru yapmanız gerekmektedir. İŞKUR üzerinden yapılacak olan başvuru internet sitesi, e-devlet sitesi ve İŞKUR kurumlarından yapılmaktadır.