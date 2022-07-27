Emekliye 7000 TL Ödeme Verildi, Son Dakika, Hangi Emekli Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve emekli olan vatandaşlar için 7.000 TL'ye kadar ödeme verileceği kamu bankaları tarafından kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında kamu bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları bu kampanyalarda vatandaşlara 5 dakika içerisinde Kredi sonucu vererek emekli maaşı hesapları üzerinden 7.000 TL'ye kadar ödemeleri gelir belgesiz olarak yapıyor. Bu kampanyalara katılabilmeniz için emekli maaşınızı Ziraat Bankası Halkbank veya Vakıfbank üzerinden almanız şarttır.

Emekli maaşı almış olduğunuz banka üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz. Banka şartlarına uygun olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa kredi kullanmak için başvurularını gerçekleştirmek için internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi kullanabilmektedir.

Nakit kredi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen emekliler sadece 7.000 TL değil daha yüksek limitlerde de kredi başvurusunu internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabilmektedir.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası ve diğer kamu bankalarından almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine giderek kimlikleriniz ile birlikte de işlem yapabiliyorsunuz. En düşük faiz oranları ile birlikte sizlere verilecek olan kredi kampanyasına katılacak olan kişilerin başvurularını yapmış olmaları durumunda aynı gün içinde sonuç verilecek ve yine aynı gün içinde Kredi kullanımı gerçekleştirecektir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank haricinde PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar da PTT emekli kredisi kullanabiliyor.