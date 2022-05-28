Teksaslı Yetkili: "Tetikçiyle Yüzleşmek İçin Beklemek Yanlış Karar"

Teksas yetkilileri Cuma günü yaptığı açıklamada, 19 polis memurundan oluşan bir grubun, ABD Sınır Devriyesi ajanlarının onunla yüzleşmek ve öldürmek için kapıyı açmadan önce bu hafta silahlı adamın 19 üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisini ve iki öğretmeni öldürdüğü Teksas sınıflarının dışındaki koridorda yaklaşık 45 dakika durdu.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, polis Salı günü o okul koridorundayken, tetikçinin, 18 yaşındaki Salvador Ramos'un saklandığı iki bitişik sınıfın içinden 911 acil durum çağrısı geldiğini söyledi.

"Geçmişe bakışın faydasıyla ... Şu anda oturduğum yerden, elbette, doğru bir karar değildi. Beklemek yanlış bir karardı. Bunun için hiçbir mazeret yok, "dedi McGraw, Cuma günü 40 dakikalık duygusal bir medya brifinginde.

McCraw, okul içindeki güçlerden sorumlu polis şefinin, olayın "aktif bir tetikçi" durumundan "barikatlı bir şüpheliye" dönüştüğüne inandığını söyledi.

Dışarıdaki sokakta, ebeveynler polise katili durdurmak için sınıfa girmeleri veya okula girmelerine izin vermeleri için yalvarıyorlardı. Video, ebeveynlerin sarı polis bandını kırdığını ve memurların okula girmesini talep ettiğini gösterdi. Şimdi, polisin sınıfa girmesinin neden bu kadar uzun sürdüğü konusunda sorular ortaya çıkıyor.

McGraw, Teksas kolluk kuvvetleri doktrini ve eğitiminin, memurların herhangi bir aktif atıcı durumunda silahlı bir adamı etkisiz hale getirmeye çalışmasını gerektirdiğini söyledi. "Sen silaha git. Onu bulursunuz. Onu etkisiz hale getiriyorsunuz. Nokta" dedi.

"Aktif bir atıcı olduğunda, kurallar değişir" dedi.

Saldırı sırasında, Robb İlköğretim Okulu sınıflarındaki öğretmenler ve çocuklar, 911'i arayarak, birden fazla kez arayan bir kız da dahil olmak üzere en az yedi kez yardım istedi ve bir çağrıda "Lütfen şimdi polisi gönderin" dedi. Sonunda canlı olarak kaçtı.

Ancak, şüpheli sınıflara ilk girdiğinde bir silah yağmurundan sonra, okul içindeki memurlar, silahlı adamdan bir sınıf kapısından sadece ara sıra ateş alıyorlardı.

McCraw, olay komutanının başkalarının balistik kalkanlarla gelmesini bekleme kararı aldığını söyledi. Polis daha sonra Ramos'a girip öldürmeden önce kapıyı açmak için okul kapıcısının anahtarlarını kullandı.

McGraw, saldırının zaman çizelgesi hakkında yeni detaylar sundu.

Ramos, kamyonetini saat 11:28'de (16:28 GMT) okulun yakınında düşürdü ve yakındaki bir cenaze evinden iki işçinin dikkatini çekti. Sırt çantası ve silahla yolcu yan kapısından çıktığını gördüler ve kaçarken onlara ateş etti.

McGraw, Ramos'un daha sonra okulun yan tarafında yürüdüğünü ve dışarıdan üç sınıfa ateş ettiğini söyledi. Bir öğretmen 911'i saat 11:30'da (16:30 GMT) aradı.

Tetikçi, daha önce saat 11:33'te bir öğretmen tarafından açılan bir arka kapıdan okula girdi ve bir banyonun bitişiğindeki 111 ve 112 numaralı sınıflara doğru ilerledi. McGraw, Ramos'un sınıflara 100'den fazla mermi attığını söyledi.

Saat 11:35 civarında (16:35 GMT) üç polis memuru Ramos'un kullandığı aynı kapıdan okula girer. İki kişi, silahlı adamla yapılan bir değiş tokuşta silah ateşiyle sıyrıldı. McGraw'a göre, diğer dört memurun okula girmesinden kısa bir süre sonra ve 12: 03'te (17: 03 GMT), koridorda yaklaşık 19 memur vardı.

İşte o zaman, koridorda bulunan Uvalde'deki okul bölgesinin polis departmanının şefi olan sahadaki komutan, silahlı adama saldırmak yerine daha fazla memur beklemeye karar verdi.

McCraw, komutanın Ramos'un içeride barikat kurulduğuna ve çocukların artık risk altında olmadığına ve polise hazırlanmak için zaman tanıdığına inandığını söyledi.

Ramos'un binaya ilk girmesinden yarım saat sonra 12:03 (17:03 GMT) ve polisin girip onu öldürdüğü 12:50 (17:50 GMT) arasında sınıftan 911'e en az sekiz çağrı yapıldı.

McCraw, silahlı adamla birlikte sıkışıp kalan çoğunlukla dokuz ve 10 yaşındaki öğrencilerden bazılarının, 911'i arayan en az ikisi de dahil olmak üzere katliamdan kurtulduğunu söyledi, ancak belirli bir çeteleyi sunmadı.

McCraw, sınır polisi de dahil olmak üzere kolluk kuvvetlerinin bir kapıcıdan bir anahtar aldığını ve saat 12: 50'de sınıfa girip şüpheliyi öldürdüğünü söyledi.