Ukraynalılar, Rusların Herson'u Ele Geçirmesinin Kolaylığını Sorguluyor

Syvash veya Çürük Deniz, Kırım'ı Ukrayna anakarasından gerçekten ayıran şeydir.

Lagünler, tuz bataklıkları, sulak alanlar ve bataklıklardan oluşan bir labirenttir ve yarımadayı Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesine bağlayan yollar için yeterince geniş ve sağlam bir arazi şeridine sahiptir.

Yunanlılar, Moğollar, Türkler, Ruslar ve Nazi Almanları, Avrasya bozkırlarını Akdeniz'e bağlayan bir ticaret merkezi olan Kırım'ı işgal ederken veya savunurken Sivaş geçişlerine odaklandılar.

Rusya'nın 2014 yılında yarımadayı ilhak etmesinden sonra Ukrayna, demiryolunu kapattı ve Chonhar kasabası yakınlarındaki bir köprü ve barajı binlerce insan ve araba için giriş noktası haline getirdi.

"Kırım'ın arka kapısı" olarak adlandırılan köprü, Perekop isthmus üzerindeki diğer iki geçişle birlikte, Ukraynalı askerlere anakarayı Rus işgali durumunda havaya uçurmaları talimatı verilen patlayıcılarla çivilendi.

Ancak yapmadılar.

24 Şubat'ın başlarında, Rus birlikleri bir avuç sınır muhafızına ve askerine ateş açtı, geçişleri ele geçirdi ve Herson'a akın etti.

On binlerce asker, yüzlerce tank ve zırhlı araç, Belçika büyüklüğündeki eyalete yayılarak kuzeye doğru ilerledi.

"Chonhar'daki köprüyü havaya uçurmuş olsalardı, hiçbir şey olmazdı," diyor Herson'un Azak Denizi kıyısındaki bir tatil kasabası olan Henichesk'in bir sakini olan Olena.

"2014'ten beri mayınlı olduğunu söylüyorlardı. Öyle olmadığı ortaya çıktı" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı bu iddiaları reddediyor.

26 Nisan'da yapılan açıklamada, "Köprü mayınlıydı, ancak bizi 15 kez insansız bırakan düşman kuvvetleriyle karşı karşıya kaldık" dedi.

Rusların geçmesi gereken tek köprü bu değildi.

Kherson, Avrupa'nın dördüncü en uzun nehri olan Dnipro'nun deltasında yer alan düz, ağaçsız bozkırlardan oluşan kurak bir bölgedir.

Düzinelerce kolu ve sulama kanalı, tarım arazilerini köprülerle birbirine bağlanmış sanal adalara dönüştüren Kherson'u geçiyor.

Birçoğunun da imha edilmesi gerekiyordu, bu da her geçişi lojistik bir kabusa ya da Ukrayna ordusundan yangın çıkması durumunda bir kamikaze misyonuna dönüştürdü.

Kherson'un Belediye Başkanı Ihor Kolykhaev, 5 Nisan'da Ukrainska Pravda gazetesine verdiği demeçte, "Geri çekilme veya saldırı durumunda bu köprülerin havaya uçurulması gerekirdi, ancak yapılmadı" dedi.

Ancak sadece 25 yaşında bir lağımcı olan Vitaly Skakun, Henichesk'e giderken köprüyü patlattı ve patlamada öldü.

Köprülerin geri kalanı bozulmadan kaldı - Dnipro'nun ipeksi mavi suları üzerinde yaklaşık 1.400 metre uzanan Antonovskiy de dahil olmak üzere ve Herson olarak da adlandırılan bölgesel başkent ile bölgenin güneyi arasındaki tek doğrudan bağlantı.

Köprünün yıkılması, şehrin ele geçirilmesini haftalarca olmasa da günlerce durdurabilirdi.

"İlk günlerde, çatışmalar devam ederken, köprüyü havaya uçuracaklarından emindim, ama ne yazık ki," dedi bir Kherson sakini.

En büyük savaş ödülü

Yüzlerce Ukraynalı askeri, zar zor eğitilmiş milisleri ve sivilleri öldüren günlerce süren çatışmalardan sonra, Ruslar Antonovskiy köprüsünü ele geçirdi ve Herson şehrine girdi.

Yaklaşık 300.000 nüfusuyla, Kiev'in düşmesi ve Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy'nin hükümetinin devrilmesinin birçok kişiye yakın göründüğü sırada Moskova'nın Ukrayna'da ele geçirdiği en büyük şehir merkezi haline geldi.

Sadece yaklaşık 400 km (250 mil) doğuda yer alan ve 430.000 nüfusa sahip olan Mariupol, daha büyük bir savaş ödülü olacaktı.

Ancak yakalanması, Rusların Azak Denizi limanının çoğunu moloz ve harabeye çeviren ve tahminen 22.000 sivili öldüren 82 günlük bir yumruk atma işlemini gerektirecekti.

Moskova'nın en büyük, en stratejik ve ekonomik açıdan en değerli savaş kupası haline gelen Kherson'u ele geçirmesi sadece bir hafta sürdü.

Ruslar ilk kez, Ukrayna'yı çoğunlukla Rusça konuşan sol bankaya ve ağırlıklı olarak Ukraynaca konuşan sağ bankaya ikiye bölen Dnipro'yu geçti.

Kiev ve kuzey Ukrayna'ya yapılan saldırı yoğun ormanlarla karmaşıklaşırken ve Nisan ayı başlarında iptal edilirken, Ukrayna'nın güneyi çoğunlukla düz ve açık.

Ruslar komşu Odesa, Mykolaiv ve Zaporijya bölgelerine saldırılarına başladılar ve Ukrayna'nın savunma hattını yüzlerce kilometre uzattı.