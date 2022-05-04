Tek tıkla verilecek! Denizbank 17.000 TL için belirlenen politikaları yayına soktu: Son dakika

Denizbank üzerinden başlatılan son dakika kampanyasında 17000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ve 90 gün ertelemeli olarak verilecek yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında başvurular sadece tek tıkla veya Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak yapılmaktadır. 17 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler başvurularını banka şubelerine gitmeden yapmak istiyorsa öncelikli olarak banka kredi puanı sorgulama gerekiyor. Banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar DenizBank'ın yapmış olduğu gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirecek ve nakit kredi kullanabilecek.

Denizbank üzerinden sms ile başvuru nasıl yapılır?

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusu sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 17000 TL'ye kadar hemen ödeme vereceğini açıkladı. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak yapılacak olan bu kredi kampanyası başvurusunda son dakika olarak hızlı bir şekilde işlem yapılmaktadır. 17 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler cep telefonları üzerinden sms ile başvuru yapmak istiyorsa kredim yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazıp 3280 numarasını mesaj olarak gönderebilir ve denizbank üzerinden ne kadar kredi alacağını görebilir.

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu ayrıca mobil uygulama yok bankanın resmi internet sitesi üzerinden de 7gün 24saat yapabilmektesiniz. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda bankanın özel olarak hazırlamış olduğu ihtiyaç kredisine katılabilir ve 36 ay vadeli uzun vadelerle Kredi seçeneklerinden faydalanabilir. Kredi kullanacak olan kişiler ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek bankanın güncel faiz oranlarını öğrenebilir ve kredi kullanabilir.