Tek Bir Şartı Karşılayan Herkese 800 Lira Maddi Yardım Yapılacak! Bu Fırsat Kaçmaz

Korona virüs salgını boyunca vatandaşlarımıza çeşitli destek ödemeleri yapıldı. İlk fazda 1000 lira daha sonrasında ise yine birçok hane 1100 Türk lirası destek ödemesi aldı. Şimdi de binlerce vatandaşın hesaplarına 800 lira yatırılacak! İşte ayrıntılar haberimizde.

Korona virüs salgını öncesinde devlet tarafından ihtiyaç sahibi olan vatandaş ve ailelere devlet destekleri yapılıyordu. Covid-19 salgını boyunca da bu destekler kesintisiz şekilde devam etti. Hatta devlet tarafından yeni destekler eklendi. Fakat birçok aile ve vatandaş hakkı olduğu halde bu desteklerden başvuru yapmadığı için yararlanamıyor. Devlet tarafından verilen bir destekte yine PTT aracılığıyla vatandaşlara iki ayda bir verilen 800 Türk lirası. Bu destekten de yine hakkı olan birçok vatandaşımız başvuru yapmadığı için faydalanmıyor.

İKİ ÖDEME BİRDEN PTT ARACILIĞIYLA YAPILIYOR

2 ayda bir PTT aracılığıyla verilen bu ödemeden hak sahibi her aile yararlanabiliyor. Her ay ise on binlerce kişiye veriliyor. Ek olarak da bazı çocuklar 300 lira destek ödemesi alıyor. Başvuru koşulları neler?

Devletimizde askerlik hizmeti zorunlu bir görev. Askerlik hizmeti boyunca ise devletten destek ödemesi almak mümkün. Binlerce aileyi ilgilendiren bu destek sayesinde düzenli nakit yardımı alabilirsiniz. Zorunlu askerlik görevinde olan muhtaç er ve erbaşların ailelerine verilen destek ile vatandaşların mağduriyetinin önüne geçilmiş olunuyor. Buna ise Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı deniyor. Program kapsamında ise sadece aileler değil aynı zamanda askerlerin çocukları da destekleniyor.

Ailelere ödemeler iki ayda bir yapılıyor. PTT aracılığıyla yapılan ödemeler ise aylık 400 Türk lirası. Aileler iki ayda bir devletten 800 Türk lirası nakit desteği alıyorlar. 12 ay boyunca da yardım ediyor. 12 ay sonunda ise yardım otomatik olarak kesiliyor.

Bunun yanı sıra devlet sadece askerlerin ailelerini değil muhtaç asker çocuklarına da yönelik destek ödemesi sunuyor. Üstelik ödemelere de P artış yapıldı. Muhtaç er ve erbaşların 18 yaşının altındaki çocuklarına da aylık 150 lira ödeme verilmekte. İki ayda bir alınan bu ödemeler de toplamda 300 Türk lirasına denk gelmekte. Yine çocuklar için olan nakit desteği de PTT aracılığıyla alınmakta.

NAKİT DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Devletin sunduğu bu nakit desteğinden er ya er başının eşinin yararlanması ise resmi nikahı şartı aranıyor. Eğer askere giden kişi bekarsa ise başvuru önceliği annesine ait oluyor. Annesi hayatta değilse başvuru önceliği babasına geçiyor. Eğer askerde olan er ya da erbaşının ailesi ayrıysa, askerin yaşadığı ebeveyni (anne ya da baba) başvuruda bulunabilir.

Başvurular ise illerde valiliklere ilçelerde ise kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor. Heyet kararına göre devlet desteğinin aileye bağlanıp bağlanılmayacağına karar veriliyor. Heyet tarafından dikkate alınan unsur ise hanenin gelir durumu oluyor.

Hanede eğer kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden azsa ailenin durumu Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığına bildiriliyor ve destek ödemeleri bağlanıyor.

2021 yılı için kişi başına düşen gelir sınırı 981 Türk lirası. Haneye giren gelir hanedeki kişi sayısına bölündüğünde bu rakamdan yukarıdaysa aileler muhtaç asker aylığından faydalanamazlar.