Ali Koç'tan Sivasspor Karşılaşması ve Şampiyonluk Yorumu

Şampiyonluğun kaybedildiği Sivasspor maçı ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu. Düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullanan Başkan Ali Koç, karşılaşma hakkında düşüncelerini dile getirdi.

Basın mensupları ile bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluğun kaybedilmiş olduğu Sivasspor karşılaşması ile ilgili olarak dikkat çeken ifadelerde bulundu. “Hayal ettiğimiz Fenerbahçe” şeklinde ifadeler kullanarak yaptığı açıklamaya başlayan Başkan Koç, “Doğal olarak futbol olarak algılanıyor orada sınıfta kaldığımızı net bir şekilde söyleyebiliriz” Dedi. Yalnızca futbol olarak değil pek çok anlamda söylediğini ifade eden Fenerbahçe Başkanı, futbolda beklenen derecede alınan kararların beklenilen sonuçları vermediğini açıkladı. Bu durumun çok fazla nedeni de olduğunu dile getiren Fenerbahçe Başkanı Koç, bu sene şampiyonluğun Sivas'ta kaybedildiğini açıkladı.

Yapılan her şeye rağmen şampiyonluk şansının oraya getirdiğini fakat futbolcuların kaybettiğini ifade eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 yılda kurulan takım ile alınan sonuçlarla bu yıl şampiyon olunabilseydi işlerin oturabileceğini söyledi. Sivas'ta şampiyonluk alınamamasının büyük bir maddi hasarı beraberinde getirdiğini ifade eden Koç, inancının futbolun renginin sarı lacivert yönünde olacağını belirtti.

Teknik direktör Emre Belözoğlu’nun daha önce takıma gelseydi durumun farklı olup olmayacağı hakkında da düşünceler ifade edildi fakat varsayımlar ile ilerlenemeyeceği de açıklandı. Var olan durumların tam tersinin de gerçekleşebileceğini açıklayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisinin açıklama yaptığını dile getirdi. Sahada göze hoş gelen oyunların olduğunu belirtti ve bunun için keşke hoca değişikliğine gerek olmasaydı dedi. Emre Belözoğlu'nun bunu yapabileceğini açıklayan Ali Koç, şampiyonluğun son dakikaya kadar gelmesi durumunda hem Erol Bulut’un hem de Emre Belözoğlu'nun payı olduğunu söyledi. Başarısızlığın başkana ait olduğunu ifade eden Fenerbahçe Başkanı, bu başarının ise tek bir kişiye ait olmadığını da ifade etti.