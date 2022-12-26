TEK bir kere başvuru yaparak: TC kimlik numarası üzerinden 47.000 TL Ödeme verilecek! 3 Bankadan Açıklama Geldi

Tek bir kere başvuru imkanı sağlayarak, TC kimlik numaranız üzerinden 47000 TL'ye kadar ödeme alacağınız üç banka, resmi internet siteleri üzerinden bu duyuruyu paylaştı. Kimlik numaraları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm bireysel müşteriler için yapılan bu kredi kampanyalarında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere acil ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gelmeden de kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır. Başvuru gerçekleştirecek olan kişilerin, on sekiz yaşından büyük olması, banka kredi puanı uygun olması durumunda aşağıdaki bankalar üzerinden kredi ödemeleri hızlı bir şekilde veriliyor. Sadece kamu bankaları üzerinden değil de uygun faiz oranları ile birlikte ayrıca kredi kullanacak olan vatandaşların özel bankalar üzerinden de kredi alacağını söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası kredi kampanyası

47000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden yapacakları işlemlerde nakit kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, başvurularını gerçekleştirerek, kredi alacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi ödemesi veriliyor. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda kredi ödemenizi hesabınıza yatırmak istiyorsanız, internet bankacılığı uygulaması kullanmanız istenmektedir.

Garanti Bankası kredi kampanyası

Garanti Bankası üzerinden kredi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen kişiler banka şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da, işlemlerinizi yapabileceğiniz kampanyalara katılacak olan vatandaşlara düşük faizle 47000 TL kredi ödemesi 36 ay vadeli olarak verilmektedir.

Akbank Kredi Kampanyası

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka müşterisi ise Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan işlem yapabilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde sizlere verilecek olan bu kredilerde kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi hemen aynı gün içinde hesabına yatırılıyor. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndermeniz yeterlidir.