0-2-4-6-8 Son TC Kimlik Numarası Rakamı Olanlara Müjde: Bankadan Sizlere 85.000 TL Ödeme Yapıldı

85000 TL'ye kadar nakit ödemesi olacak olan vatandaşların banka kredi puanı uygun olması durumunda, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan kampanya ile birlikte paket ödemesi alabileceğini söyleyebiliriz. 2022 yılı bitmeden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştiriyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden kullanmış olduğunuz krediler ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların başvuru şartlarına uygun olması durumunda işlemleri 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları duyurularda kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan, sorgulamadan, kredi puanı önemli olacak ve kredi puanı uygun olan kişilere 85000 TL ödeme gerçekleştirilecek. 24 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirecek olan vatandaşlara bankalar hemen aynı gün içinde işlem yapacak.

85000 TL ödeme nasıl alınır?

İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacına bu bankalar üzerinden gidermek istiyorlarsa, başvuru yapmak için şubelere gitmeden işlemlerini cep telefonları üzerinden SMS atarak yapabiliyor.

Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, cebimde kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Sms ile DenizBank üzerinden başvuru yapmak için kredim yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterlidir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlarda başvurularını gerçekleştirmek için 44 11 numarasına, bireysel tc Kimlik No, aylık gelir ve doğum tarihini yazarak göndermesi yeterli olacaktır. Başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların yapı Kredi Bankası müşterileri olmaları durumunda kredi onayı almaları ile birlikte yüksek limitli kredi ödemelerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de hesaplarına yatıra bilmektedir.