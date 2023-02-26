Tek bir dilekçeyle 5.500 TL maaş bağlanacak! Şartlar belli oldu! 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi geldi!

Çalışanların en büyük hedeflerinden biri, emekli olabilmektir. Emekli olmak için ise genellikle prim ödemelerinin tamamlanması ve belirli bir yaşa ulaşılması gerekmektedir. Ancak prim ödeme koşulu ile dışarıdan emeklilik yapılabilmesi de mümkündür. Bu durumda ev hanımları da emekli olmanın yollarını araştırmakta ve kendilerine uygun bir yol bulmaya çalışmaktadırlar. Son dönemlerde ev hanımlarına özel olarak düzenlenen emeklilik şartları sayesinde, en az 25 yıl evli olan kadınlar tek bir dilekçe ile emekli olabilmektedir. İşte, ev hanımlarının emeklilik şartları ve başvuru detayları hakkında tüm detaylar!

Ev Hanımlarının Emeklilik Şartları

Ev hanımlarının emeklilikleri, Bağ-Kur şartları üzerinden yapılmaktadır. Bu durumda, SSK'lı bir çalışana göre daha fazla prim ödemesi gerekmektedir. Yeni düzenleme kapsamında, emeklilik primleri asgari ücret üzerinden belirlenmektedir. Asgari ücretin yüzde 32'si kadar prim ödemesi gerekmektedir.

Bağ-Kur emeklilik şartlarını tamamlayan ev kadınları için iki farklı şart daha istenmektedir. Bu şartlar yaş ve evlilik yılıdır. Bu kapsamdaki ev hanımlarının en az 25 yıl evli olması ve en az 53 yaşında olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan ev hanımları, tek bir dilekçe ile emekli olabilmektedir.

Ev Hanımlarının Emeklilik Başvuru Nasıl Yapılır?

Yukarıdaki şartları sağlayan ev hanımları emekli olabilmeleri için başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular bireysel olarak ya da online olarak iki farklı şekilde yapılabilmektedir. İlk olarak, yaşadığınız ilde yer alan SSK il müdürlüğüne giderek dilekçe yazarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İkinci olarak, e-devlet üzerinden online dilekçe yazarak da başvuruda bulunabilirsiniz.

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