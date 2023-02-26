Vatandaşlar akın etti! Prefabrik eve hibe müjdesi! Prefabrik ev yaptıracaklar devletten 200 bin TL hibe alacak!

Prefabrik ev yaptıracaklar devletten 200 bin TL hibe alacak! Vatandaşlar akın etti! Prefabrik eve hibe müjdesi! Prefabrik evler sakin bir yaşam geçirmek isteyenler için çok idealdir. Uzayan inşa süresi, beklenmeyen konut fiyatlarındaki artışlar vb. durumlar prefabrik evlerde asla söz konusu değildir. Tek katlı, 2+1 ve 3+1 şeklindeki tüm prefabrik evler, normal konutlara kıyasla çok avantalıdırlar. Dilediğiniz yere prefabrik evinizi kurup kendinize özel bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz.

Prefabrik Ev Yaptıracaklar Devletten 200 Bin TL Hibe

Hükümet, prefabrik ev yaptıracak vatandaşlara önemli bir destek sağlıyor. Devlet, prefabrik ev yaptıracak kişilere 200 bin TL'ye kadar hibe imkanı sunuyor. Bu destek, konut sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar için büyük bir destek olan bu hibe, ev sahibi olmak için yeterli maddi imkanı bulunmayanların yükünü hafifletiyor.

Hibe kapsamında yapılacak prefabrik evler, modern ve dayanıklı malzemelerle inşa edilecek olup, bütün ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu evler, hem konforlu hem de ekonomik bir yaşam sunuyor.

Devletin bu önemli desteği, ülkemizin konut sektörüne de büyük bir katkı sağlıyor. Hem inşaat sektörünü canlandırıyor hem de vatandaşların konut ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oluyor.

Devlet özelinde verilebilecek olan prefabrik konut desteği, muhtaçlık sınırı altında kalan vatandaşlara sağlanacağı belirtildi. Ayrıca, ev için kişi başına düşen net aylık gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden daha az olması şartının arandığı ifade edildi.

Prefabrik konut başvurusu yapan vatandaşların ihtiyacı tespit edilerek ev onarımı için 75 bin lira tutarında destek verilirken, prefabrik ev yapımları için hak sahibine 200 bin lira, betonarme ev yapımları için ise 200 bin lira tutarında destek verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardım miktarlarını şu sözlerle açıkladı: "Bu kapsamda, prefabrik konut yapımı yardımını 40 bin TL’den 200 bin TL’ye, betonarme ev yapım yardımını 70 bin TL’den 200 bin TL’ye, ev onarım yardımını 25 bin TL’den 75 bin TL’ye, öksüz-yetim yardımını 300 TL’den 600 TL’ye, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 500 TL’den 1000 TL’ye, çoklu doğum yapan muhtaç aile desteğini 215 TL’den 400 TL’ye, şartlı sağlık yardımını 55 TL’den 100 TL’ye yükselttik." Renault bu sıfır Clio’yu sadece 459.900 TL'ye satacak; Böyle çılgınlık görülmedi

Prefabrik Ev Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Barınma desteği kapsamında bulunan betonarme konut yapım yardımı, prefabrik konut yapım yardımı için başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor.

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