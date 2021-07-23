TEB, QNB ve İş Bankası 30.000 TL Nakit Kampanya Süresini Uzattı, 36 Ay Vadeye Kadar Kredileri Hemen Hesaba Atacaksınız

Son Dakika olarak, 3 banka yapmış olduğu duyuru sonrasında; İş Bankası, Qnb Finansbank ve TEB Bankası üzerinden 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Bankaların son yapmış olduğu 30.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte sizlere bu 3 bankanın kolay başvuru yöntemleri hakkında bilgiler haberimizde...

İş Bankası, QNB Finansbank ve TEB Bankası kredi politikalarına uygun olan müşterilere İhtiyaç Kredisi olarak 30 bin TL'ye kadar sadece kimlikle onay vermektedir. Sizlerde eğer banka üzerinden kredi başvurusu yapacaksınız, kredi başvurusu yapmadan önce kredi notunuzun ne kadar olduğunu bilmeniz gerekiyor.

Kredi notu düşük olan ve bankalardaki kredi sicili bozuk olan kişilerin maalesef onay alamayacaklardır. Üzülerek belirtmek istiyoruz kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizin kimlik numaranızı alarak bir değerlendirme yapacak ve bu değerlendirmeye göre kredinizi kullanılacaktır. Kredi kullanımı yaptıktan sonra banka sizlere 30.000 TL onay verir ve bu krediyi de 36 ay vadeye kadar kullanabilirsiniz. Dilerseniz ilk taksit ödemeniz de 3 ay erteleme imkanı da bu üç banka sayesinde yapabilirsiniz. Bankaların ayrıca internet bankacılığı üzerinden de online olarak kredi kampanyası yaptığını söylemek istiyoruz.

İş Bankası 30.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası üzerinden 30.000 TL kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler uygun faiz oranları ile birlikte sizlere kredi imkânını banka şubesinden veya internet bankacılığı üzerinden yapmaktadır. İnternet bankacılığı kullanan kişilerin başvuru yaptıktan sonra bu kredileri hemen hesaplarına atabileceğini söylemek istiyoruz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra 30.000 TL onayı alıp bu krediyi hemen hesabınıza atabilir ve istediğiniz zaman bu krediyi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu sonrasında banka sizlere 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sunacaktır. ilk 3 taksitini dilerseniz ertelemeli olarak kullanabilirsiniz.

Ayrıca banka şubesine giderek de kredi başvurusu yapabiliyorsunuz kimlik ve gelir belgenizi İş Bankası şubelerine götürdüğünüzde banka kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz.

QNB Finansbank 30.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

QNB Finansbank 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu hızlı bir şekilde yaptırabilmektedir. Bunun için kimlik numaranızı 50 30 mesaj numarasına gönderilecek. Bu bankadan ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz. İstediğiniz zaman cep telefonunuzdan atabileceğiniz bu mesajda kredi notunuz yüksek olması durumunda sizlere onay verilecektir. QNB Finansbank üzerinden 30.000 TL kredi kullanacak kişiler 36 ay vadeye kadar kredi işlemlerini yapabilir.

TEB Bankası 30.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Bu bankadan da ne kadar onay almak istiyorsanız hemen öğrenmek için SMS atabilirsiniz kredi başvurusu yapacağınız zaman kimlik numaranızı 44 66 SMS numarasına göndererek TEB Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. 30 bin TL'ye kadar değerlendirilecek olan bu krediler de banka sizlere 3 ay erteleme imkanı da sunacaktır. Kredi başvurusu sonrasında banka onaylı olan müşterilere banka şubelerinden kredilerine hemen kullanılmaktadır.