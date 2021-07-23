Bankalar Vatandaşı Düşünüyor, Denizbank ve Garanti BBVA Üzerinden En Düşük Faizlerle 15000 TL Ödenecek, Aylık Ödemesiz

Son Dakika: Garanti Bankası ve Denizbank, 15000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyası başlattı. Kredi alamayan kişilere, on beş bin TL'ye kadar onay veriliyor. Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden nasıl kredi başvurusu yapabilirsiniz, sizlere haberimizde bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden on beş bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, bazı kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin bankalardan daha önce kredi ve kredi kartı kullanmış olması gerekmektedir. Garanti Bankası ve Denizbank, hem banka şubelerinden hem de bankanın internet üzerinden kredi imkanı sunan bankalardan birisidir.

Sizlerde bu banka üzerinden alacağınız 15000 TL kredilerde ilk taksit ödemesinde, dilerseniz 3 ay erteleme yapabilir, toplamda 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak için ise en az kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Bankalar üzerinden yapacağınız kredi başvurularında krediniz için sadece kimliğiniz ile başvuru yapabilirsiniz. Şimdi sizlere, bankaların kolay yöntemle nasıl başvuru yapılabilir, bu konu hakkında bilgiler verelim.

Garanti Bankası, 15000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Garanti Bankası, son dönemlerde oldukça uygun faiz oranlarıyla birlikte müşterilerine kredi imkanı sunmaktadır. Sizlerde, Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak kolay bir şekilde kredi kullanabilirsiniz. 15000 TL kredilerde 36 ay vade yapılmaktadır. Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacak olan müşterilerin kredi başvuruları yapmaları için en yakın banka şubesine gitmesi gerekiyor. Kredi başvurusu yaptığınızda sadece kimliğinizle birlikte yetkili personelden yardım alabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin çalışıyor olması durumunda en az 3 aydır aynı iş yerinde sigortasının yatmış olması gerekiyor. Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını garanti BBVA, şubelerine taşıyarak, kredilerin de daha yüksek limitlerde onay alabilmektedirler. Garanti Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi notuna göre de faiz oranı uygular. Banka üzerinden ihtiyaç kredisi alabildiğiniz gibi, ayrıca konut kredisi taşıt kredisi ve ipotekli ihtiyaç kredisi de kullanabilirsiniz.

Denizbank, 15000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasında 15000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde onay veriyor. 15000 TL kredi onay alırsanız, banka, sizleri hemen şubelere davet ederek, kimlikleriyle birlikte kredi kullandıracaktır. Kredi başvurusu birden fazla yöntemle yapılmaktadır. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, şartları uygun oldukları durumunda SMS atarak hemen ne kadar onay alacaklarını görebilirler. Bankadan SMS kredi başvurusu yapmak için kredim TC kimlik yazarak bu mesajı 32 80 numarasına gönderebilirsiniz. Sms ile kredi başvurusunu yaptıktan sonra onay alırsanız, 5 dakika içerisinde bu onay mesajı sizlere cevap olarak gelecektir.

Onaylı Mesaj ile birlikte en yakın DenizBank şubesine giderek kimliğinize kredi kullanabilirsiniz. Ev hanımı, öğrenci, emekli sigortalı çalışan ve devlet memuru olan kişiler onay almaları durumunda bu krediyi kullanabilirler. Denizbank üzerinden ayrıca kredi kullanacak olan kişiler internet sitesine girerek buradan da kredi başvurusunu yapabiliyor.