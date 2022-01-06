TEB Hoş Geldin Kredisi Vereceğini Açıkladı! 10.000 TL Düşük Faizli Onay Verilecek!

TEB, 10.000 TL düşük faizli hoş geldin kredisi verecek. SMS göndererek TEB hoş geldin kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz, bu bankadan daha önce hiç kredi almamış olan müşteriler hızlı onay ve düşük faizli kredi alabilecekler.

TEB Bank'ın yeni kampanyasına göre 10.000 TL'ye kadar ihtiyacı olan kişiler, daha önce hiç banka kredisi kullanmamışlarsa 36 ay vade ile hızla kabul edilecek. İlk taksit ödemesi üç ay ertelenen bu kredilerde, bankanın şartlarına uyan kişiler kredilerini hemen kullanabilecekler.

10.000 TL vadeye ve 36 ay vadeye sahip olan bu krediler de aynı şekilde size hızlı bir kredi sonucu sunacaktır. TEB Bank'tan ilk kez kredi alan ve koşulları uygun olan kişiler kampanyayı duyduktan sonra onay verecek.

TEB Bankası Hoş geldin Kredisine Nasıl Başvuru Yapılır?

TEB Bank'a hoş geldin kredisi başvurusunda bulunursanız çok hızlı bir şekilde 10.000 TL'ye kadar kredi onayı alabilirsiniz. 36 ay vadeli ilk TEB Bank hoş geldin kredisi, sadece bu bankadan ilk kez düşük faizli kredi kullanacak müşterilere kullandırılacak.

TEB Bank, bankanın ihtiyaçlarını karşılayan kişilere hoş geldin kredisi sunmaktadır. Kredi anında onaylanır ve 36 aya kadar sürebilir. Kredi başvurusu yapabilmek için banka kredi notunuzun 1400 ve üzeri olması, Türk vatandaşı olmanız ve 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir. Bankanız ile sağlam bir ilişkiniz varsa ne kadar kredi onayı aldığınızı öğrenebilirsiniz. Şubeye gitmeden TEB Bank'a SMS göndererek veya internet üzerinden kredi başvurusunda bulunarak alınabilecektir.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına TC kimlik numaranızı yazıp mesajı 44 66 numaraya gönderebilirsiniz. 4466 numarasına mesajınızı gönderdikten sonra size kredi sonucu gelecek ve onaylanan kredinizi hemen harcayabileceksiniz.

TEB Bank tarafından kullandırılan ve 10.000 TL'ye kadar onaylanan bu kredilerde ilk taksit ödemesini 36 ay 3 aya kadar erteleme imkanı bulunmaktadır. TEB Bank, resmi internet sitesinde hoş geldin kredisi için bir sayfa da oluşturmuştur. Bu sayfaya girerek başvuru formunu doldurabilir ve kredi sonucunuzu anında öğrenebilirsiniz.