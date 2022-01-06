PTT Müjdeyi Verdi! Şartları Uyan Vatandaşlara 65 Yaş Aylığı Verilecek!

PTT'nin 65 yaş ve üstüne müjdeli haberi var. PTT müdürlükleri, pandemi döneminde yaşlılarımızı korumak için kurulan 65 yaş aylık ödemesini çıkarmaya başladı. Herhangi bir koşul eklenmeden ücret ödemesi için başvurmanız yeterli olacaktır. Uygulamaya göre, 65 yaş ve üzeri şartları sağlayan tüm yetişkinler, yaşlılık aylığı olarak bilinen ödemeyi almaya başlayacak.

65 yaşında emekli maaşı başvurusunda bulunanlar ödeme almaya hak kazanırlar. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, belirtilen koşullara sahip tüm insanlar için geçerli olan uygulamayı hayata geçiriyor.

Yalan beyanda bulunduğundan şüphelenilenlerin maaşları, şartları sağlayan tüm vatandaşların alabileceği maaş ödemesinden çıkarılıyor. Emekli maaşı başvurusunda bulunan kişilerin başvurusuna istinaden yapılan kontrollerde herhangi bir aksilik olmazsa, 65 yaş ve üzeri kişiler aynı ay içinde ödeme almaya başlayacak.

Yaşlılık Maaşı Başvurusu Nedir?

2021 yılında memur maaşları, eklenen kat sayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında artacak. Sonuç olarak, yaşlılık aylığı artacaktır.

Düzenli bir gelir kaynağı olmayan ve sosyal güvenceye erişimi olmayan vatandaşlar 65 yaşını doldurduktan sonra ödeme almaya hak kazanırlar. Yaşlıların korunması ve muhtaç duruma düşmemeleri için bu yardımlar yapılmaya başlanmıştır.

Emekli maaşı alabilmek için gerekli şartlar aşağıdadır. Nafaka, dul veya yetim aylığı almayan, 65 yaşını doldurmuş, SGK kanadından emekli olmamış ve hane geliri hanede yaşayan kişi başına asgari ücretin 1/3'ünden az olan kişiler, nafaka almamalıdır.

2021 yılında memur maaşına yapılan zam ile nitelikleri taşıyan 65 yaş üstü vatandaşlara 763 TL ödeme yapılacak. 65 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar emekli maaşlarına başvurmaya ve almaya teşvik edilir. Haneye ek gelir olarak eklenecek maaş, yaşam standartlarınızın yükselmesine yardımcı olacaktır.