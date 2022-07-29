TEB Bankası Nakit imkanından Faydalanacak Olan Kişilere 23000 TL Ödeme Hazırladı! SMS ile Başvuru Yapabileceksiniz

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kredi kampanyası başlatan TEB Bankası yapmış olduğu bu kampanyada 23000 TL'ye kadar vereceği ihtiyaç kredilerini gelir belgesiz olarak kredi imkanı sunulacağını açıkladı. Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek kişilere hızlı bir şekilde kredi imkanı sunan TEB, 23000 TL kredi onayı verdiği zaman vatandaşlara geri ödemesi için 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturmaktadır. Bireysel İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilere katılacak olan vatandaşların banka müşterisi olması yeterlidir.

Banka müşterisi olmayan kişilerin sigortalı olarak bir işyerinde uzun zamandır çalışıyor olması veya emekli olması durumunda da emekli maaşına bu bankayı alması durumunda kredi puanı düşük olsa bile kredi onayı alabileceğini söylemek istiyoruz.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, nasıl işlem yapabilirim, araştırma yapmaktadırlar. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, bankanın SMS kredi servisini kullanabilirler ve Acil İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilirler. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız başvurularınızı yapmak için en yakın banka şubesine gidebilir veya SMS ile başvuru yaptıktan sonra onay alıp, bu sefer kimliğinizle birlikte, şubelere giderek kredi kullanabilirsiniz.

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve bu bankadan kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz. Teb Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, ayrıca bankanın internet sitesine giriş yaparak buradan da ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup kredi başvurusunda bulunabiliyorlar. Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar ise internet bankacılığı ve internet sitesi üzerinden 7 24 kredi başvurusunda bulunabilir.