Sigortalı olarak çalışan kişilere belgesiz, kefilsiz nakit imkanı başladı, Başvuru yapan 35000 TL Ödeme Alıyor

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere gelir belgesiz olarak 35000 tl kredi ödemesi yapılacağı haberi geldi. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların kredi imkanından faydalanabilmeleri için başlatılan bu kampanyada Finansbank, özellikle kredi puanı yüksek olan kişilere düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sunmaktadır.

QNB Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyada daha önceki banka, çalışmalarınızda düzenli olarak kredi kartı veya ihtiyaç kredisi ödemeleri yaptıysanız banka sizlere hızlı birşekilde sonuç vererek, Finansbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmanıza olanak sağlamaktadır.

Başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak kişiler, 35000 TL ödeme almaları durumunda bu ödemeleri gelir belgisiz olarakta yapabilmektedir. Banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirecek, kredi alabilecek ve onaylanan bu kredi kampanyasına katılarak, acil ihtiyacınız için ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, bankanın SMS kredi servisini kullanabilirler. SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterli olacak. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecekler ve aynı gün içinde tekrardan SMS ile kredi onayı alarak, hesaplarına ödemeler alabileceklerdir.

Banka hesabınızın olması durumunda, şubelere gitmeden de Finansbank'ın başlatmış olduğu kredi kampanyasına internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. QNB Finansbank, resmi internet sitesine giriş yaparak buradan kredi başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgileri SMS ile gördükten sonra en yakın banka şubesine giderek kredi onayı almanız ile birlikte kredinizi kullanabileceksiniz. Banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredi alabilmektedirler.