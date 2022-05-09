TEB bankası açıkladı! TC kimlik vererek 6000 TL ödemeler yapılmaktadır!

Türkiye Ekonomi Bankası muslukları öyle bir açtı ki şarıl şarıl para akıyor, tam 6000 TL karşılıksız verilecek. Emekli vatandaşlara Türkiye Ekonomi Bankası’ndan Müjdeli Haber an itibarı ile sosyal medya hesapları ve resmi internet sayfası üzerinden duyuruldu. Artık sizleri darboğazdan kurtaracak adamlar Türkiye Ekonomi Bankası tarafından atılmaya başlanacak. Emekli maaşları Türkiye Ekonomi Bankası'na Taşıyan emekli vatandaşlar artık rahat nefes alacak. 3 TL'lik ek bir şart aramadan.

Türkiye Ekonomi Bankası emekli vatandaşları darboğazdan kurtaracak adımlar atmaya devam ediyor. Buna göre emekli vatandaşlar, ay sonunu getirmek açısından kara kara düşünmeyecek.

Emekli vatandaşlar açısından Türkiye Ekonomi Bankası muslukları öyle bir açtı ki özellikle depreminin ardından patlak veren ekonomik kriz sebebiyle zorlu günler geçiren emekli vatandaşlar bu haber ile adeta keyiften dört köşe olacak. Emekli vatandaşlar açısından müjdeleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Bankalar, milyonlarca emekli vatandaşı kendi bünyesine katmak amacıyla emekli ikramiyelerinde adeta yarışa girdi. Özellikle de pandemi süreci ile beraber emekli vatandaşların zorlu günler geçirdiği bu dönem içerisinde bankalar birbiri ardına yeni kampanyalarını ilan etmeye devam etti.

Emekli aylıklarını Türkiye Bankası üzerinden 36 ay boyunca alma sözü veren vatandaşlara emekli aylıklarına ek bir şekilde bir kereye mahsus emekli promosyon ödemesi adı altında 2.500 TL'ye Varan emekli promosyon ödemesi yapılacak.