Asgari Ücretle Ay Sonunu Getiremiyorsanız Anında Garanti BBVA ATM'lerine Gidin ve 6000 TL Alın! Nakit problemlerinin yaşanması esnasında kredi kartı sahiplerinin genellikle müracaat işlemlerini gerçekleştirdikleri nakit avans ürünü, bütün bankalarda farklı koşullarda sunulmaktadır. Garanti BBVA nakit avans şeklinde sunulan bu üründe müşteriler açısından özel avantajlar sunuluyor.

Düşük faiz ile geri ödeme hususunda sağlanan kolaylıkların yanında aynı zamanda taksitli nakit avans sistemi ile hiçbir masraf ödemesi gerçekleştirmeden nakit avans kullanılması mümkündür. Garanti Bankası devamlı bir şekilde yeni bankacılık ürünleri ile tüketicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Müşterilerin istekleri ile ekonomide meydana gelen gelişmelere paralel bir şekilde bankacılık hizmetleri ile ürünleri de çeşitleniyor. Teknolojinin aktif bir biçimde yaşamlarımızda yer almasıyla beraber bankacılık hizmetlerinde teknolojiyi en aktif bir şekilde kullanan bankalardan biri Garanti BBVA almaktadır.

Garanti Bankası taksitli nakit avans detayları neler?

Garanti Bankası müşterileri taksitli olmak kaydı ile 5 ile 12 aylık vade seçeneği şeklinde nakit avans kullanabiliyor. Garanti Bankası mobil uygulaması, Garanti Bankası internet bankacılığı ile müşterileri iletişim merkezi ve ATM ile Bonus flash uygulaması kanalları üzerinden taksitli nakit avans ürünlerinden anında faydalanmanız mümkündür.

Taksitli bir şekilde kullanılan nakit avans ürünlerinde herhangi bir masraf kesintisi olmamaktadır. Vade tarihinden önce ödemeyi gerçekleştirildiğinde yüzde 1.8 olacak şekilde faiz tutarı günlük bir şekilde işletilerek düşülüyor.

Taksitli nakit avans ürününden kredi kartı sahiplerinin kullanabilecekleri nakit avans limiti dahilinde faydalanmaları mümkündür. Taksitli nakit avans doğrudan yüzde 1.8 faiz oranı ile 5 ve 12 aylık vade seçeneği şekilde kullandırılıyor. Dolayısıyla her ay ödenecek olan rakam önceden belirleniyor ve böylece ilave faiz işlemesiyle söz konusu olmuyor.