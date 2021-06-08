TEB Bankası 6 Ay Ertelemeli 250 bin TL kredi kampanyası yeniden başladı

TEB bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan bu duyuru ile birlikte, anında onay verilecek olan 250 bin TL kredi için 6 ay erteleme alınmayacak. Bankanın uyguladığı kredi şartlarına uygun olan bireysel, çiftçi ve esnaf olan kişiler, başvuru yaparak 250 bin TL kredi kullanabileceklerdir. TEB bankası üzerinden 6 ay ertelemeli bu kredilerde ilk taksit ödemesinden sonra aylık olarak 30 ay ödeme yapacaksınız. Banka kendi sitesi üzerinden ve sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile birlikte, kredi başvuru şartlarını da yayınladı.

TEB Kredi şartları nelerdir?

TEB bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişiler bankanın kredi şartlarına uygun müşterisi olması gerekiyor. Kredi sonucu uygun olan kişiler hemen 250 bin TL'ye kadar onay alacaklar. Kredi sonucuna göre kredileri kullanmak isteyenler, diğer bankadaki borçlarını da kapatan borç kapatma kredisini de hızlı bir şekilde kullanabilirler. TEB bankası üzerinden verilen bu kredilerde kişilerin onay alabilmeleri için kredi puanı ve kredi sicili uygun olması gerekiyor. Kredi sicili ve kredi puanı düşük olan kişilerin onay alamayacaklarını söylemek istiyoruz. Özellikle borçlanması yüksek olan kişilerden banka kefil veya ipotek de isteyecektir.

Başvuru nasıl yapılıyor?

Kredi başvurusu yapmak için bankanın şubelerine gitmeniz gerekiyor. Banka bu kredilerde yüksek limitli olarak onay vereceği için sizlere kredi sonucunu da şubeler üzerinden verecektir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, TEB bankası üzerinden 250 bin TL kredi başvuru formunu doldurup, 1 gün içinde sonucunu alacaklardır. Eğer kredi kullanacak olan kişinin geliri yüksek ise kefilsiz ve ipoteksiz kredi verilecektir. Kredi sonucuna göre bankalar uygun faizlerle işlem yaparlar. Kredi kullanmak isteyenler 6 ay ertelemeli olarak bu kredileri aldıklarında ilk kredi taksit ödemesi sonrasında 30 ay vade olarak kredi ödemesi yapacaklardır.

Kredi başvurusu yapan kişi eğer onay almazsa, kredi ön onayı olan kişiler, kefil veya ipotek vererek kredilerine devam edebileceklerdir. Size en yakın banka şubesine giderek bu bankanın kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

SMS ile Kredi

SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız 50 bin TL'ye kadar limitli olan kredi başvurusunu yapabilirsiniz. 4466 numarasına başvurularınızı TC kimlik numaranızı yazarak yapabilirsiniz. Bu şekilde mesaj atan kişiler 50 bin TL'ye kadar kredi sonucunu hemen öğreneceklerdir. Kredi sonucu uygun olan kişilerde, bankadan hızlı bir şekilde sonucu alacaklardır. Bu kredilerde ise 3 ay erteleme imkanı sunulacak.