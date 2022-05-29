TCMB, Doların 2023’te Ne Kadar Olacağını Açıkladı! Türkiye piyasalarında Amerikan dolarının 16 TL barajını açmasıyla beraber finans piyasası hareketlenirken diğer taraftan yıl sonu dolar kuru tahmini beklentisi ile ilgili rakamlar değişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2023 dolar tahmini kaç TL oldu? Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Bu soruların cevapları ve çok daha fazlası haberimizde...

Kur kurmalı TL vadeli mevduat hesabının açıklandığı 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren dolar kuru ilk defa 16 TL barajını geçti ve yukarı yönlü bir şekilde hareket etmeye başlamıştı. Ancak ne var ki dolar kurunda meydana gelen bu yükselişin sonrasında gözler Merkez Bankası'nın mayıs ayı faiz kararına çevrilmişti. 26 Mayıs 2022 Perşembe günü gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısı ile beraber faizin değişmemesi yani olarak kalmasına karar verildi. Amerikan Merkez Bankası FED tarafından gerçekleştirilen 50 bazı puanlık faiz artışı kararına ve enflasyonda meydana gelen yükselişe rağmen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faiz oranını bir daha yüzde 14 seviyesine sabit tutmasının sonrasında kurda tansiyon yükselmişti. Meydana gelen bu yükselişin sonrasında 2022 senesinin sonu ve 2023 Dolar kuru tahmini beklentisi rakamları da böylece değişti.

Merkez Bankası'nın 2022 Yıl Sonu Dolar Kuru Tahmini Ne?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi Mayıs 2022 raporunu kamuoyu ile paylaştı. Yayınlanan ankete göre maalesef dolar kurundaki beklentide yükseliş meydana geldi. Merkez Bankası'nın 48 ekonomisinin katılım sağladığı bu toplantıda meydana gelen ekonomik gelişmelere paralel bir şekilde 2022 yıl sonu hem de 2023 yıl için dolar kuru tahminde yükselme meydana geldi. Buna göre mayıs ayı anketine göre dolar kuru tahmini beklentisi 17.57 TL olurken, bir önceki anket döneminde yani 2021 dolar kuru beklentisi 16.85 TL olarak açıklanmıştı.