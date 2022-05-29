İnsafa Gelen Patronlardan Onay! Asgari Ücret Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak? Enflasyon rakamlarından meydana gelen yükseliş akabinde maalesef asgari ücretli vatandaşların 2022 senesi içerisinde almış oldukları %50 oranındaki zam göz önünde erirken temmuz ayı içerisinde ilave bir zam yapılması gündeme gelmişti.

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Ek zam ne zaman yapılacak? Asgari ücret ne kadar olacak? Tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlası haberimizde...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyu ile paylaşılan enflasyon rakamlarında meydana gelen Yükseliş bütün hızı ile sürerken yıllık bazda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranı %70 barajına çıkarak adeta rekor tazelemişti. Meydana gelen bu yükseliş ise en çok sabit gelirli vatandaşları olumsuz bir şekilde etkilemiş ve maaşlar sabit kalırken gelen zamlar ile yükselen fiyatlar sonrasında alım gücünde ciddi oranda düşüş yaşanmıştı.

Asgari Ücrete Temmuzda Zam Yapılacak Mı? Asgari Ücrete Enflasyon Zammı Yapılacak Mı?

AK Parti MYK toplantısı sonrasında Ömer Çelik tarafından konuya yönelik bir açıklama gelmişti. Çelik, yapmış olduğu açıklamada emekli vatandaşlar, esnaflar, çiftçi ile genç arkadaşlardan gelen talepleri takip ettiklerini ve değerlendirdiklerini söyledi. Vatandaşın ezilmemesi açısından çeşitli stratejiler geliştirdiklerini söyledi. Onların alım gücünü yükseltecek zamların yapılması ile ilgili çalışmalara başladıklarını söyledi.

Asgari Ücrete Ara Zam Yapılması Durumunda Enflasyon Tahmini Beklentisi İle Maaşlar Kaç TL Olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 aylık enflasyon raporu kamuoyu ile paylaşılırken, ilk 4 aylık enflasyon rakamları toplamı %31.71 olacak şekilde gerçekleşmişti. Mayıs ayı ile haziran ayı enflasyon beklenti oranları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın jesti sonrası bu rakamın %41 seviyesini bulması öngörülürken, bu oran üzerinden yapılacak olası bir zam da ise asgari ücreti net 5.997 TL yani 6.000 TL'ye yaklaşması bekleniyor.