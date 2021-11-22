TCKN Yazarak 10000 ve 20000 TL Ödeme Alınıyor, Başvuru Ekranlarından Yapılıyor

Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için bankaların yapmış olduğu kampanyalardan bir tanesi olan nakit ödeme kampanyası 10.000 TL ve 20.000 TL olarak 2 paket halinde vatandaşlara sunulacak. Acil paraya ihtiyacı olan kişiler 10.000 TL ve 20.000 TL olarak alacakları bu kampanyadan yararlanmak istiyorlarsa bazı şartlar uygun olması durumunda başvuru ekranından giriş yaparak başvuru yapabilir ve onay alabilirler. Başvuru yapacak olan kişiler internet sitesi üzerinden veya bankaların SMS kredi servisini kullanarak başvuru yapıp onay alabiliyor. Başvuru yaptığınız zaman 5 dakika içerisinde değerlendirme yapılacak ve sizlere hemen sonuç verilecek. Almış olduğunuz 10.000 TL ve 20.000 TL nakit kampanyasına katılan vatandaşlar başvuru sonrasında 36 ay vadeye kadar işlem yapabiliyor. Geri ödemesinde ilk taksit ödemesini dilerseniz 90 günde erteleme yapabiliyorsunuz. Kampanya başlatan bankalar özel bankalar ve kamu bankalarıdır. İşte sizlere kredi veren bankalar...

Qnb Finansbank 10.000 TL ve 20.000 TL ödeme

Özel bankalar arasında gösterilen ve en çok tercih edilen markaların başında gelen qnb Finansbank 10.000 TL ve 20.000 TL ödemeli 2 Kredi paketi hazırladı. T.c. kimlik numaranızı 5030 numarasını mesaj olarak göndererek başvuru yapabileceğiniz gibi ayrıca bankanın internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu doldurarak da işlemi yapabiliyorsunuz. Başvuru yaptıktan sonra onay olursanız 10.000 TL ve 20.000 TL ödemeli kredilerden bir tanesi sizin olacaktır. 3 ay ertelemeli toplamda 36 ay vadeli verilecek olan bu krediler de kendi kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanacaksınız.

ING bank 10.000 TL ve 20.000 TL ödeme

Kredi notuna göre faiz oranı uygulayan bankalardan bir tanesi ING bank oluyor. Başvuru yapmak isteyen kişiler en yakın banka şubesinden işlem yapabilir veya bankanın mobil uygulamasını kullanıyorsanız ING mobil uygulaması üzerinden online 10.000 TL ve 20.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. ING bank mobil uygulaması kullanacak olan kişiler düşük faizli ve masrafsız olarak kredi kullanabilecektir. Banka şubelerine giderek başvuru yapmak isteyen kişiler için sadece kimlikleri ile birlikte destek verilecektir. Size en yakın ING bank şubesine giderek Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.