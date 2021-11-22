Yeni Delhi, Hava Kalitesi 'Yavaşça İyileştiğinden' İnşaat Yasağını Kaldırdı

Hindistan başkentinin çevre bakanı, Yeni Delhi'nin hava kalitesi marjinal bir şekilde iyileştiği için inşaat faaliyetlerine yönelik yasağı kaldırdığını, ancak okulların ve ofislerin en az Çarşamba gününe kadar kapalı kalacağını söyledi.

Delhi'nin Hava Kalitesi Endeksi (AQI), yaklaşık bir hafta önce, yaklaşık 20 milyon insanın olduğu kalın bir sisin asıldığı 499'dan Pazartesi günü 500 ölçeğinde 303'e düştü.

Hükümet izleme kurumlarına göre, mevcut AQI seviyeleri hala “çok kötü” koşulları gösteriyor.

Başkentin Çevre, Orman ve Yaban Hayatı Geliştirme Bakanı Gopal Rai düzenlediği basın toplantısında, "Hava kalitesi yavaş yavaş gelişiyor" dedi. "İşçiler zorluklarla karşı karşıyaydı ve bu nedenle inşaat faaliyetlerine yeniden başlamaya karar verdik."

Rai, yetkililerin, inşaatçıların hükümet tarafından belirlenen toz kontrol önlemlerine uyduklarından emin olmak için şantiye alanlarını izleyeceğini söyledi.

Geçen hafta sonlarında Reuters haber ajansına verdiği röportajda Rai, şiddetli hava kirliliği Hindistan'ın başkentini rahatsız etmeye devam ederse, şehrin özel araçları alternatif günlerde sürüşle kısıtlamayı düşüneceğini söyledi.

İnşaatı yasaklamanın yanı sıra, şehir hükümeti okulları ve ofisleri de kapatarak insanların evden çalışmasına izin verdi.

Rai basın toplantısında yetkililerin 24 Kasım'da şehrin hava kalitesini gözden geçireceklerini ve ardından okulların ve ofislerin yeniden açılıp açılmayacağına karar vereceklerini söyledi.

Bakan, “Yakından izliyoruz” dedi. Vatandaşlara toplu taşıma araçlarını kullanmaları çağrısında bulundu.

Bilim ve Çevre Merkezi düşünce kuruluşu bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, 24 Ekim ve 8 Kasım arasında Delhi'nin hava kirliliğinin yarısından fazlasına araç emisyonlarının katkıda bulunduğunu söyledi.

Doktorlar geçen hafta Yeni Delhi'nin boğucu havasının daha fazla çocuğu solunum sorunlarıyla hastaneye kaldırdığını ve hükümetin krizi kontrol altına almak için beş elektrik santralini kapattığını ve okulların kapanmasını uzattığını söyledi.

Dünyanın en kirli başkenti olan Delhi'de kış aylarında hava kalitesi keskin bir şekilde bozuluyor. Şehir dışındaki mahsul artıklarının yakılması, nakliye, endüstriler ve kömürle çalışan tesislerden kaynaklanan kirleticiler, kış aylarında sıcaklıklar düştükçe tuzağa düşme eğilimindedir.