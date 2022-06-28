TC Kimlik Numarasının Son Rakamına Göre 17400 TL Ödeme Yattı!

Kimlik numaranız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, eğer ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, 17400 TL'ye kadar verilecek olan bu kredi kampanyalarına katılarak, 36 ay vadeli ihtiyaç kredinizi hemen kullanabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kredi kampanyasını sizlere, Akbank, hazırlamış. Akbank, yapmış olduğu kampanyada kimlik numaralarına göre, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara 17400 TL kredi ödemesi vermektedir.

Akbank Kredi Başvuru Şartları

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara kredi başvurusu yapmaları durumunda şartlar uygun olması ile birlikte onay veriliyor. 17400 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, 3 ay ertelemeli olarak kullanacakları bu kredilerde şartları uygun olmaları durumunda hızlı birşekilde kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlamaktadır. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 17400 TL kredi onayı almak için bankanın SMS kredi servisini de kullanabiliyor.

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak mesajı: 44 25 numarasına gönderebilir veya Akbank'ın müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 25 numaralı telefon numarasını arayarak kredi başvurusu ve sorgulaması yapabilirsiniz.

Yapılacak olan başvurular sonrasında kampanyaya katılacak olan kişilerin onay almaları ile birlikte en yakın banka şubelerinden kimlikleriyle birlikte bu kredileri alabileceğini söylemek istiyoruz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda banka şubelerine gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedir.

Bu işlemleri yapabilmeniz için bankanın mobil uygulaması olan Akbank Direkt uygulamasını kullanmanızı öneriyoruz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, ihtiyaç kredisi almadan önce şartları uygun olduğunuzun sorgulayabilir ve nakit kredi başvurusunu yaparak onaylanan tutarı yine şubelere gitmeden hesaba yatırabilirsiniz.