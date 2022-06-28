Garanti Bankası ve 2 Bankanın Kampanyası 3 Gün Daha Sürecek! 40.000 TL İçin Başvuru Yapacaklara Duyurulur!

Bankalar, yapmış oldukları kampanyalar ile birlikte adından söz ettirmeye devam etmektedir. Garanti Bankası yapmış olduğu 40.000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi vereceğini açıklamıştı. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden şartları uygun olan vatandaşlar, bu kredileri kullanarak düşük faizlerle ihtiyaç kredisi hemen hesaplarına yatırabiliyor.

Garanti Bankası'nın bu kampanyası hızlı bir şekilde sonuç verirken diğer iki bankada kampanya, ortak olacağını ve bu şekilde onlarda 40000 TL'ye kadar kredi vereceğini açıkladı. Garanti Bankası haricinde Denizbank ve Ziraat Bankası üzerinden de düşük faiz oranlarıyla kredi kullanabilecek ve 40000 TL'ye kadar aldığınız bu kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak kredi ödemelerinde rahat bir nefes alabileceksiniz.

Garanti Bankası

Garanti Bankası, 40.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu için banka şubelerine gitmenize gerek kalmayacak. Garanti Bankası, dijital bir banka olma yolunda ilerlerken yapmış olduğu tüm bankacılık işlemlerindeki gibi kredi işlemlerinde de artık dijital krediler vermek istemektedir. Banka müşterisi olan veya olmayan herkes Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç Kredisi Başvurusu Formunu doldurarak işlem yapabilir, kredi onayı almanız durumunda da internet bankacılığına bağlanarak kredinizi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası hesabı olmayan vatandaşlar ise hemen hesap açma işlemlerini online olarak müşteri temsilcisiyle görüşerek yapmaktadır. Kredi başvurusunda bulunduktan sonra sizleri ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme de yapılmaktadır.

Denizbank

Denizbank, kolay yollardan kredi imkanı sağlayan bankaların başında gelirken, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hızlı bir şekilde bankadan kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Denizbank, SMS ile kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Denizbank kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, ayrıca internet bankacılığı ve mobil uygulamacılık uygulamalarını kullanarak da kredi başvurusunda bulunabilir. 40000 TL gelir belgesiz, hemen hesabına yatırabilir

Ziraat Bankası

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlar, Bireysel İhtiyaç Kredisi adı altında 36 ay vadeli kredileri kullanabiliyor. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilmektedir. Düşük faiz oranları ile birlikte kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde bankadan kredi onayı alabilmektedirler