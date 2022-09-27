TC Kimlik Numarasının Son Rakamı: 0-2-4-6-8 Olanlara 66.000 TL Ödeme Direkt Hesaplara Yatacak...

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında 66000 TL' ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında 66000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda hızlı birşekilde bu bankalar üzerinden kredi alabileceğini de söylemek istiyoruz.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından acil ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerde 24 ay vadeli 66000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan tüm vatandaşların banka hesaplarına uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılacağı açıklandı. Akbank ve Yapı Kredi Bankası kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar, kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda ihtiyaç kredisi alabilmektedir.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi...

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara nakit ihtiyacı olması durumunda ihtiyaç kredinize hemen aynı gün içinde hesaplara yatırılarak de kullandırılmaktadır. Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir, onaylanan kredileri hesaplarına yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabilmektedirler.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden ücretli bir mesaj atarak emene kadar onay aldığınızı görebilirsiniz.

Akbank, SMS kredi başvurusu için kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaramızı 44 25 numarasına mesaj olarak göndermeniz gerekiyor. yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ise cep telefonlarının mesaj kısmına girerek bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini, aralarda boşluk bırakarak yazdıktan sonra 44 11 numarasına göndermesi isteniyor. Belirtilen bu şartlarda kredi başvurularını yapan tüm vatandaşların kredi notu sorgulaması sonrasında ne kadar kredi onay alacağı hakkında bilgiler verilecek, onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da hemen aynı gün içinde kullandırma sunulacaktır.