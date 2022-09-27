Destek Ödemeleri Hesaplara Yattı! Son Dakika!

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından ödenecek olan emekli ve çalışan kişilere verilecek destek ödemeleri, 15 bin TL'ye kadar kredili mevduat hesabı olarak kullandırılmaktadır. Devlet destekli olarak verilecek bu, Nakit kampanyasında banka hesabı olan ve maaş müşterisi olan tüm vatandaşlara 15 bin TL ye kadar artı para imkanı sağlanacak ve geri ödemesinde de 12 ay vadeli olarak işlem yapılarak sizlere destek olunacaktır.

15000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak şartlarına uygun olacak olan kişilerde 36 ay vadeli kredi ayrı bir şekilde kullanabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan bu, Nakit kampanyasında şartlara uygun olan tüm vatandaşlara aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılacağı açıklandı.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler ile birlikte kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara aynı şartlar dahilinde banka müşteri olması durumunda düşük faizlerle nakit ödemesi yapacak. Eğer kamu bankaları üzerinden nakit kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, emekli ise maaşlarını bu bankaya taşıyarak daha yüksek limitlerde krediler kullanabileceğini söylemek isteriz.

Emekli maaş haricinde sigortalı olarak çalışan vatandaşların son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması gerekiyor. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecekleri bu kampanyalara katılabilecekler onaylanan kredileri de hesaplarında, hemen görebileceklerdir.

Sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine gidecek zamanınız yok ise en yakın banka şubesine gitmeden internet sitesi ve internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak sizlerde ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden verilecek olan bu destek ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, ayrıca yüksek limitli ihtiyaç kredilerinde kullanabilmektedir.