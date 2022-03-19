TC kimlik numarasının son rakamı 0-2-4-6-8 olan vatandaşlar hesaplarına 16.250 TL ödeme aldı! Başvuru yaparak alınacak bu ödemeleri bankalar veriyor. Acil para ihtiyacınız varsa ve 16.250 TL ödeme almak istiyorsanız sizlerde bankalar üzerinden kimlik numaranızı sorgulamasını yapabilir ve size uygun olan kampanyaya katılabilirsiniz. TC kimlik numarası son hanesine göre bankalar kişilerin banka kredi notunu sorgulamaktadır. bu şekilde kredi notu uygun olan kişilere kimlikleri ile birlikte, gelir belgesiz 16.250 TL ödeme verilmektedir. Özel bankaların başlattığı bu kampanyaya 18 yaşından büyük olan herkes katılabileceklerdir.

Denizbank üzerinden kimlik numarasına göre 16.250 TL ödeme alınıyor!

Özel bankalar arasında en çok tercih edilen banka olan Denizbank, 16.250 TL ödemeler için ilk sırada yer alıyor. TC kimlik numaranız üzerinden ödeme almak için SMS atabilir veya bankanın internet sitesine girerek formu doldurabilirsiniz. SMS atmak için KREDİM yazın bir boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numaranızı eksiksiz olarak yazın. Bu mesajı 3280 numarasına gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Denizbank kredi onayı verebilmesi için banka kredi puanınızın en az 1200 ve üzerinde olmasını istemektedir.

Yapı Kredi Bankası Üzerinden 16.250 TL Ödeme Geldi!

Yapı kredi bankası üzerinden başvuru yapmak için mobil uygulamayı kullanabilirsiniz. Yapı Kredi bankası hesabınız ile internet şifresi alabilir, bu şekilde kredinizi kullanabilirsiniz. Yapı kredi bankası üzerinden işlem yapacak olan kişilere banka hemen sonuç vermektedir. Yapı kredi bankası sms ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler de sms atarak sonuçlarını öğrenebilirler. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirler. 16.250 TL ödeme almak için başvuru yapacak kişiler Bireysel TC KİMLİK Aylık gelir yazarak bu mesajı 4411 numarasına gönderebilir ve bu şekilde başvurusunu yapabilirler.

Denizbank ve Yapı kredi bankası haricinde özellikle en çok tercih edilen banka QNB Finansbank oluyor. Banka üzerinden TC KİMLİK numaranızı 5030 numarasına mesaj atarak başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca Akbank, İş Bankası, TEB ve ING bank üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz.