Denizbank ve TEB Bankası SMS ile Hemen Sonuç Vereceği 100.000 TL Nakit Kampanyasını Duyurdu! Başvuru yapacak olan kişilere Denizbank ve TEB bankası işlem yapacak. Denizbank ve TEB bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişilere 100.000 TL'ye kadar nakit kampanyası başladı. Nakit ihtiyacı olan kişilere başvuru yapacak olan kişiler, ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar kredilerini hesaplarına attılar.

Denizbank kredilerinde başvuru SMS ile internet üzerinden kolayca yapılıyor. TEB bankası da yaptığı açıklama da kredi alacak kişilere SMS ile sonuç vereceğini açıkladı. Uygun faiz oranları ile bu iki bankanın kampanyalarına katılarak işlem yapabilir acil ihtiyaçlarınız için kredi kullanabilirsiniz.

Denizbank ve TEB Bankası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Denizbank ve TEB bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, banka kredi şartlarına uygunsa hemen SMS atabilirler. Banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişilerin başvurularını hesaplarına atmaları durumunda mobil uygulamadan işlem yapmaları gerekmektedir.

Denizbank SMS kredi: Kredim TC kimlik 3280 numarasına gönderin.

TEB bankası SMS kredi: TC KİMLİK numaranızı 4466 numarasına gönderin.

Size uygun olan bankadan yaptığınız kredi başvurusu 100.000 TL'ye kadar değerlendirme yapılacaktır. Kredi alacak kişiler başvurularını hızlı bir şekilde yapabilmektedirler. SMS ile onay alan kişiler en yakın banka şubesine giderek bu bankadan SMS ile kredi onayı olduğunu söylerse sadece kimlikleri ile birlikte başvurusunu yaparak kredi kullanabilirler.

Bu iki banka ayrıca emekli olan kişilere de destek oluyor. Emekli maaşını bankadan alan kişiler, diğer bankalardaki olan tüm borçlarını da kapatarak yüksek limitli krediler alabiliyorlar. Denizbank ve TEB bankası güncel faiz oranlarını öğrenmek için bankaların resmi internet sitelerine giriş yapabilirsiniz.