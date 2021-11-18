TC Kimlik Numarasını Mesaj Atana Para Ödemesi Yapılacak, Detaylar Açıklandı

Pandemi döneminde ve pandemi dönemi sonrasında ekonomik sıkıntı çeken ve acil paraya ihtiyacı olan kişilere bankalar sürekli olarak güncel kredi kampanyaları yapmaktadır. Denizbank bu kampanyaları yapan bankaların başında gelmektedir. Son dakika haberi ile birlikte Denizbank 3 ay ertelemeli kredi kampanyası ile ilgili detaylı bilgileri Kendi resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Denizbank kendim müşterilerine özel olarak hazırlamış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında mesaj atarak hemen onay verecek ve düşük faiz oranları ile kredi kullandıracak. Denizbank üzerinden acil nakit ihtiyacı için mesaj atarak Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bankanın 3 ay ertelemeli olan Kredi kampanyasına katılabilir ve düşük faiz oranları ile acil ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

Denizbank yapmış olduğu kampanya ile ilgili açıklamaları şu şekilde detaylandırdı...

Denizbank üzerinden mesaj atarak kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen Kredi başvurusunda bulunabilecek. ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler en az 1350 ve üzerinde kredi notu olması durumunda SMS ile kredi başvurusu yapmaları durumunda hemen onay alabilecek.

DenizBank SMS ile başvuru yapmak için kredim yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı da yazarak 3280 numarasına mesaj olarak gönderin. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmanız durumunda 3280 numarasını atmış olduğunuz mesaj 5 dakika içerisinde değerlendirilecek ve TC kimlik numaranıza göre sonucu verilecektir. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız sms ile işlem yapabilir ve uygun faiz oranları ile bu bankadan acil ihtiyacınız için kredi kullanabilirsiniz.

Denizbank vermiş olduğu bu İhtiyaç kredisinde ilk kredi taksit ödemesinde 3 ay kadar erteleme imkanı sunacak. Denizbank maaş alan müşteriler eğer SMS ile kredi başvurusu yapmak istemiyorsa DenizBank'ın mobil uygulamasına girerek buradan 55 bin TL 36 ay vadeli kredi kullanabilir.

55 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 36 ay vade ile işlem yaparken 55000 TL üzerinde kredi başvurusu yapmak istiyorsanız 24 ay vadeli olarak Kredi kullanabilirsiniz.

DenizBank'ın vermiş olduğu ihtiyaç kredilerinde tahsis ücreti kullanılan Kredi tutarının binde beşi kadardır. Bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasında düşük faiz oranları ile işlem yapmak istiyorsanız kredi notu yüksek olması gerekiyor. Banka kredi notuna göre faiz oranı uygulamaktadır.