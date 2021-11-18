Fatura İle Gelen Herkese Ödenecek! PTT den para ödemesi…

Sonbaharı yaşarken kış aylarına yaklaşıyoruz. Kışın gelmesi ile birlikte hem elektrik harcamaları arttı hem de yakacak ihtiyacı ön plana çıktı. Devlet tarafından vatandaşlara kış yardımı müjdesi geldi. E devlet üzerinden başvuru yapılarak yakacak yardımından faydalanabilirisiniz. Başvurunun ardından fatura ile birlikte PTT gitmek zorunlu.

Kış ayları geldiğinde kullanılan elektrik ihtiyacı yaza göre artar. Bunun yanı sıra yakacak ihtiyacı da ön plana çıkar. Isınma konusunda maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlara devlet tarafından yakacak yardımı yapılıyor. Bu yardımdan faydalanabilmek için e devlet üzerinden başvuru yapmak gerekir. Elektrik desteğinden faydalanacak olanların fatura ile birlikte PTT’ye gitmeleri gerekir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlı tarafından yapılan açıklamaya göre ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2,5 milyar TL destek verileceği bildirdi.

Kış aylarında elektrik ve yakacak konusunda maddi desteğe ihtiyacı olan kişilere devlet tarafından destek sağlanıyor. Bakanlık konu ile ilgili açıklamaları basına yansıttır. Kış mevsimi süresince ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak ve elektrik giderleri konusunda toplam olarak 2,5 milyar TL yardım vereceklerini belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada vatandaşlar için yapılacak olan desteklerin düzenli bir şekilde sağlanacağı belirtilerek, kış mevsimi süresince ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılacak desteklere özen gösterildiğini bildirdi.

1,6 milyar TL Tutarında Yakacak Yardımı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda yakacak yardımına ihtiyaç duyan vatandaşlara Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından kömür dağıtımını gerçekleştireceklerini belirterek, toplam değeri 1,6 milyar TL tutarında olan kömürün ihtiyaç sahipleri ile buluşturacaklarını ifade etti.

İhtiyaç sahibi kişilere dağıtımı yapılacak olan işlemlerin toplam maliyeti 40 milyon TL olduğunu ifade eden bakanlık tüm Türkiye’de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınız tarafından hızlı ve etkili bir şekilde dağıtım gerçekleştirmektedir ifadesini kullandı.

Elektrik dağıtım desteğinin de 6 milyar dolara eriştiğini ifade eden bakanlık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara bu konularda destek verilmeye devam edileceğin açıklamasını yaparak önümüzdeki aylarda da bu konuda yaklaşık olarak 920 milyon TL elektrik desteği sağlanacaktır ifadesini belirtmiş oldu.