TC Kimlik Numarasına Ödeme! Bankamatik Kartı Olanlara Müjde, Hemen Kontrol Edin

T.c kimlik numarası üzerinden yapılan duyuruda özellikle son zamanlarda 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan kişilere uygun faizlerle 36 ay vadeli kredi ödemesi Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından yapılmaktadır. Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden sizler de başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda ihtiyaç kredisi alabileceğiniz kampanyalar dahilinde 50.000 TL'ye kadar kredi ödemelerinizi t.c kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz sorgulama ile birlikte hemen aynı gün içinde öğrenebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası ve Denizbank yapmış olduğu Bu kampanyada bireysel müşterilerin tüketici kredisi almak istemeleri durumunda kendi maaş müşterisi veya kendi bankamatik kartını kullanmaları durumunda da hesaplarına şubelere gelmeden ödemeler yapacağını açıkladı.

Kimlik numarası üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kimlik numarası üzerinden Yapı Kredi Bankası aracılığı ile birlikte kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması banka tarafından istenmektedir. Banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS atabilir veya banka şubeleri üzerinden işlemlerinizi kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile birlikte yapabilirsiniz.

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredi puanı yüksek olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurusu için şubelere gitmeden Cep telefonlarından cebimde Kredi kampanyasına katılabiliyor. Cebimde Kredi kampanyasına katılmak için kredim yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak ve aralara nokta koyarak yazdıktan sonra 32 80 numarasına gönderin. Yapılacak olan başvurular kimlik numaranız üzerinden sorgulama olarak sizlere ödenecektir.