Vatandaşın canına can kattı! Kredi borcu olanlara müjde! Denizbank, TEB, Garanti BBVA, QNB sıfırladı

Kredi borcu olanlara müjde! Vatandaşın canına can kattı! Denizbank, TEB, Garanti BBVA, QNB sıfırladı. Yeni bir yapılandırma ile halkın borçları ve borç ödemeleri yeniden şekillendirildi. Bu kredi borcunu ödemek konusunda zorluk çekenler için oldukça olumlu bir çalışma olmuştur. Bu olanak ile çok sayıda kişinin başvuruda bulunarak ödemelerine başlayacağı beklenmektedir.

Bu olanaktan yararlanmak isteyen vatandaşlar zaman geçirmeden başvuruda bulunmalıdırlar. Bunu yaparlarsa yeni yapılandırma olanağı ile faizlerin büyük bir kısmını ödememe olanağına kavuşabilirler. Ya da 36 ay gibi bir döneme borçlarını yayarak ödeme olanakları olabilir.

Banka Kredi Borçlarına Yeni Ödeme Kolaylıkları

Yukarıda anlatılan yapılandırma ve borcu geniş zaman dilimine yayma dışında da başka olanaklar mevcuttur. Çiftçinin borcu yapılandırmaya dâhil edilmemiştir. Çiftçiler ödeme sorunu yaşadıkları bilinmektedir. Onlara da yeni olanaklar için hazırlıklara başlanmıştır.

Bu şekilde toplumun büyük sorunlarından biri olan borçların geri ödenememesi sorunu büyük çapta çözümlenmiş olacak. Yalnızca çiftçi değil küçük esnaf başta olmak üzere tüm toplumun bundan faydalanması beklenmektedir.

Geçen sefer yapılan düzenlemede faizin yanı sıra, yapılandırılan borçlara ek faiz uygulanmıştı. Yeni uygulamada bunun olmaması beklenmektedir.

haber24.com özel haber