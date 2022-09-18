TC kimlik numarasına göre ödemeler son dakika: Emekli, Çalışan 30.000 TL alıyor...

Tc kimlik numarasına göre ödeme alacak olan vatandaşlar, emekli ve çalışan olmaları durumunda, Akbank üzerinden ve Yapı Kredi Bankası üzerinden 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. Tc kimlik numarasına göre yapacağınız ödemeler ile birlikte sizlerde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve onaylanan bu kredileri hemen aynı gün içinde hesaplarımıza yatırarak da kullanabileceksiniz. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler için yapılan kampanyalar da eylül ayı sonuna kadar işlemler gerçekleştirerek, istediğiniz zaman kredi başvurunuzu oturduğunuz yerden de yapabilirsiniz.

Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyada SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapma imkanı sizlere sunulacaktır.

Akbank kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi yeterlidir.

Akbank, üzerinde hesabı olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulaması, şifresi almak için 444 25 25 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayabilir ve daha sonra şifresiyle birlikte Akbank Direkt uygulaması üzerinden de 30000 TL kredi başvurusu yapabilir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar pesin kredi işlemlerini aynı gün içinde yapmak istiyorlarsa, şubelere gitmeden mobil uygulamalar üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ayrıca cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS ile de ihtiyaç kredisi başvurusu yapma imkanı sizlere sunulmaktadır.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin. yapılacak olan başvurular sonrasında kredi işlemlerinden faydalanmak isteyen kişilere aynı gün içinde hizmet ödemeleri verilmektedir.