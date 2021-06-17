PTT Duyurdu, 90 Gün Ödeme Almayacak

PTT üzerinden işlem yapmak isteyen kişiler, son dakika, kredi kampanyası olarak bu bankanın Aktif Bank ile anlaşma yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabilmektedirler. Sizlerde eğer PTT üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, 90 gün ertelemeli olan bu kredilere başvurunuzu yaparak 33 ay vadeli olarak kredi kullanabilirsiniz. PTT üzerinden kredi kullanmak için banka şubelerine gitmenize gerek yoktur ve internet üzerinden veya SMS ile de Aktif Bank'ın ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabilmektedir.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Acil nakit sıkıntısı olan kişileri artık PTT üzerinden de kredi veriliyor. İlk olarak, emekliler üzerinden yapılan kampanyalar daha sonra bireysel müşterileri de geçmiştir. Sizlerde eğer PTT üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, PTT kurumunun anlaşmış olduğu bankalar üzerinden işlem yapmanız gerekiyor. PTT, kendi maliyeti üzerinden kredi onayı vermemektedir. Yapılan kampanyalarda en çok tercih edilenleri ise Aktif Bank kredi kampanyaları olmaktadır ve aktif Bank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 40000 TL'ye kadar kredi notu düşük olsa bile olay olabiliyorlar. 40000 TL'ye kadar alacağınız kredi, puanınız düşükse yüksek faizle verilecektir.

Kredi başvurusu yapmak isteyenlere banka anında sonuç verecek. SMS ile kredi başvurusu yapmak için cep telefonunuzdan Kredi yazın boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı da yazarak 3050 numarasına gönderin. 30 50 numarasına gönderdiğiniz mesaj sonrasında 10 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu gelecektir. Kredi onayı almamız ile birlikte Aktif Bank Genel Müdürlüğü, sizi arayacak ve ev adresinizde veya iş adresinizde kredi kullanmanız için randevu alacaktır. Kredi kullanmak için ev adresinizde işlem yapacaksanız ve daha önce bu bankadan bir hesabınız yoksa ilk önce sizlere banka hesabı açılacak, daha sonra gelen personel kredinizi kullandıracaktır. Kredi ödemelerini PTT üzerinden yapabilir, PTT ATM'lerinden yapabilir ve anlaşmalı bankalar üzerinden hiçbir şekilde ücret ödemeden yapabilirsiniz.

Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, ayrıca internet sitesi üzerinden de işlem yapabiliyorlar. Aktif bankın resmi internet sitesi üzerinden yapılan işlemler sonrasında kredi başvurusu sonucu da anında öğrenilecektir. www.nkolaykredi.com.tr adresinden anında kredi kullanabilirsiniz.