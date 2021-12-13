TC Kimlik Numarasına Göre 5000 TL Ödeme Yatırılacak! Bankalar Duyurdu Almayanlar Anında Başvurup Alabilecek

Ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşların başvuruda bulundukları bankalar sürekli olarak güncel kampanyalar düzenleyerek acil ihtiyaçlarını karşılamak istiyorlar. Kampanyalarda özellikle banka şubelerine müracaat etmeden mobil bankacılık üzerinden para aktarımı yapabiliyorsunuz. Peki nasıl alınır? Detaylar neler? Koşullar neler? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde sizlerle...

T.C. Kimlik numaranız ile 5.000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar bazı bankaların gerçekleştirdikleri bu kampanyalara anında başvurarak hesaplarına 5.000 TL ödeme alabilecek. Verilen 5.000 TL ödeme ihtiyaç kredisi olarak sunulacağı için ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda 36 ay vadeye kadar ödeme gerçekleştireceğiniz bir nakit destek kampanyası olmaktadır. Başvuruda bulunacak vatandaşlar için talep edilen koşullar duyurulmuştur.

Garanti BBVA İhtiyaç Sahiplerine Kampanya!

Garanti BBVA tarafından gerçekleştirilen kampanya da ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar T.C. Kimlik numarasını 5030'a ileterek hızlı bir şekilde başvurularını tamamlayabilecek. Bankada hesabı bulunanlar ise T.C. Kimlik numarasını 5030'a ilettikten sonra eğer onay alırsa banka şubesine müracaat etmede n mobil uygulama üzerinden hesabına parayı aktarabilecek. Düşük faiz oranları ile işlem gerçekleştirebileceğiniz Garanti BBVA sizlere 36 ay vadeye kadar işlem sunmaktadır.

Yapı Kredi Kampanya Ayrıntıları

Yapı Kredi aracılığıyla 5.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bankanın hesabı bulunan müşteriler Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasını kullanarak 5.000 TL 36 ay vadeli kredi için şubelere gitmesine gerek olmayacaktır. Yapı Kredi Bankası 5.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile beraber anında kredi fırsatı sunuyor. Banka şubesinden ve bankanın resmi internet adresi üzerinden de başvuru gerçekleştireceğiniz gibi müşteri hizmetlerini arayarak başvuruda bulunabilirsiniz.

ING Bank Kampanya Ayrıntıları

ING Bank üzerinden de başvuruda bulunmak isteyenlere bankanın resmi internet adresine giriş yaparak buradan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilen kredi başvurusu sonrasındaki onay alanlar ihtiyaç kredisi başvuru formuna yazmış oldukları banka şubesinden gelir belgesiz olarak kredi kullanabilecekler. ING Bank 5.000 TL kredi kampanyasında 36 ay vade ilk taksit ödemesi içerisinde 3 ay erteleme gerçekleştirilirken kredi faiz oranlarını vatandaşların kredi puanına göre değerlendirmektedir.

QNB Finansbank İhtiyaç Kredileri Ayrıntıları

QNB Finansbank tarafından gerçekleştirilen kampanya da ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar T.C. Kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj olarak iletirse hızlı bir biçimde başvuruda bulunabilecek. Bankada hesabı bulunan vatandaşlar ise T.C. Kimlik numarasını ileterek onay aldıkları taktirde krediyi anında kullanmaya başlayabilir. Başvuruların ardından banka kısa bir süre sizi değerlendirmeye alarak ardından olumlu ya da olumsuz sonucu kısa mesaj olarak sizlere iletecektir.