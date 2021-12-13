Emekliye Ziraat Bankası ve VakıfBank 3500 TL ödeme yapıyor

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere müjde. Emekli olan kişiler Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden başvuru yaparak 3500 TL ödeme alabilir acil nakit ihtiyaçlarını bu iki bankanın yapmış olduğu kredi kampanyası ile giderebilir. Ziraat Bankası ve Vakıfbank kendi bankası'ndan emekli maaşı alan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar 3500 TL ödeme yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden başvuru yaparak alabileceğiniz 3500 TL nakit ödemesi için ayrıca banka şubelerine gitmeden de işlem yapabileceksiniz.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank yapmış olduğu Bu kampanyada özellikle kendi bankası'ndan emekli maaşı alan kişilere daha önce Kredi kullanmış olsa bile 3500 TL Ödeme yapacak. 3 ay ertelemeli toplamda 36 ay vadeli olarak yapılacak olan bu Kredi işlemlerinde belirtilen şartlar dahilinde bankadan 3500 TL ödeme alabilirsiniz.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank emekliye başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar bankanın yapmış olduğu kampanyaya katılmak için bu bankadan emekli maaşı almış olması ve emekli maaşı hesabı üzerinden internet bankacılığı şifresi alması gerekmektedir. Almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte Ziraat bankası'nın veya VakıfBank'ın mobil uygulamasına girerek buradan başvuru yapmanız gerekiyor.

Mobil uygulama üzerinden başvuru yaptıktan sonra beş dakika içerisinde sizlere sonuç verilecek ve verilen bu sonuca göre banka üzerinden kredi kullanmış olacaksınız. 3500 TL ve üzerinde değerlendirmeye alınacak olan bu Kredi kampanyasında yüksek limitli kredi almak istiyorsanız banka kredi puanı yüksek olması gerekiyor.

Ziraat Bankası ile Vakıfbank üzerinden verilen 3500 TL ödemelerde nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ayrıca banka şubelerinden ve banka resmi internet sitesi üzerinden de istedikleri zaman 3500 TL ödeme için başvuru yapabilir. Yapılan başvuru sonrasında hemen sonuç alır ve hesabınıza 3500 TL ödeme atabilirsiniz.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası veya VakıfBank'a taşımak istiyorsanız banka sizlere yüksek limitli ihtiyaç kredisi verirken ayrıca 10.000 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı açacak ve 750 TL'ye kadar da bankanın vermiş olduğu emekli promosyonundan faydalanacak sınız. Detaylı bilgileri bankaların resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.