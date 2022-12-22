T.C kimlik numarasına 6.000 TL'ye kadar ödeme yattı!

T.c kimlik numarası üzerinden 6.000 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada bu sabah itibarıyla yeni bir duyuru paylaşıldı. T.c kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte nakit kredi ödemesinden faydalanacak olan tüm vatandaşları 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemeleri bankalar tarafından vatandaşlara son olarak uygun faiz oranları ile birlikte ödenecektir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizler de kimlik numaranız üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirerek düşük limitli 6.000 TL nakit kredi ödemenizi 36 ay vadeli olarak hesabınıza yatırarak hemen kullanabilirsiniz.

T.c kimlik numarası üzerinden nasıl başvuru yapılır?

Qnb Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar TC kimlik numarasını 50-30 numarasına mesaj atarak başvuru yapabilir. Qnb Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların acil ihtiyaçları olması durumunda şubelere gitmeden de işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek ve onaylanan bu krediler hesaplara yatırılarak kimlik numaranız üzerinden başvuru yapmanız durumunda sizlere ödenecektir.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların müşterisi olması durumunda 6000 TL kredi ödemesi banka Akbank direkt uygulaması üzerinden vatandaşlara sunulmaktadır. Akbank üzerinden ayrıca Cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS atarak veya bankanın resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da işlemlerinizi gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Denizbank üzerinden yapılacak olan başvurularda ise TC kimlik numarası üzerinden onay almak isteyen vatandaşların banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda nakit ihtiyacı ile birlikte başvurularını gerçekleştirebilir. T.c kimlik numarası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir. Denizbank mobil uygulaması üzerinden ve DenizBank'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular ile birlikte Kredi başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler cep telefonları üzerinden mesaj atarak da istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilir.