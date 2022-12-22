TC vatandaşı olanlara yarın 23 Aralık'ta verilecek, devlet destekli 85.000 TL anında hesapta!

Devlet destekli 85.000 TL anında hesapta! TC vatandaşı olanlara yarın 23 Aralık'ta verilecek. 2022 yılını uğurladığımız şu günlerde bankalar oldukça iyi imkanlara sahip kredi paketlerini duyurmaya başladı. Kamu bankalarının açıkladığı bu paketler emeklileri oldukça mutlu edecektir. Bu kredilerden yararlanan emekliler borçlarını kapatma şansı bulacaktır. Kredilerin limitleri yüksek olduğundan dolayı isteyen emekliler borçlarını bir bankada toplama şansı da bulabilirler.

Halkbank Sevindiriyor

Halkbank mutlu emekliler adıyla yeni ihtiyaç kredisi paketini duyurdu. Paket acil nakit ihtiyacını giderme konusunda oldukça yararlı olacaktır. Banka bu krediden yararlanmak isteyen emeklilerden maaşını getirme söz istiyor. Emeklilerin 3 yıl maaşını Halkbank’tan alacaklarına dair sözleşme imzalaması gerekiyor.

Eğer emekliler 85.000 TL’ye kadar kredi isterlerse yüzde 1,55 ile kredilerini alabiliyorlar. Daha yüksek meblağlar isteyen emekliler ise kredilerini yüzde 1,69 faiz oranıyla kullanıyorlar. Emeklilere ödeme konusunda farklı seçenekler sunuluyor. 3 aylık eşit, aylık eşit, aylık artan, aylık azalan gibi seçenekler arasından emekliler istediğini seçebiliyor.

Halkbank tarafından sunulan emeklilere kredi seçeneklerinin uygun olması sebebiyle çok sayıda kişi maaşını Halkbank’ta taşıyarak bu fırsatlardan yararlanmak istiyor.

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