TC Kimlik Numarasına 6000 TL Yatmış Olabilir, Kontrol Edin

T.c. kimlik numaranızı üzerinden 6.000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlara son dakika kampanyası duyurusu geldi. Özel bankalar tarafından başlatılan Bu kampanyada özellikle bankamatik kartı olan ve banka hesabı olan vatandaşlar 6.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ödemelerini alıp almadıklarını hemen internet bankacılıklarına girerek öğrenebilir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 6.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız aşağıdaki bankalarda da hesabınız var ise hızlı bir şekilde 7gün 24saat başvurunuzu gerçekleştirebilir acil ihtiyaçlarınızda ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabileceğiniz ihtiyaç kredisine başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Kredi kullanacak olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa 3 ay ertelemeli olan bu kredileri internet bankacılığı üzerinden istedikleri zaman kullanabilecek.

Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi

6000 TL qnb Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli olarak Kredi kampanyasına katılmak istiyorsa t.c. kimlik numarasına 5030 numarasına mesaj olarak gönderebilir. Ayrıca Banka hesabı olan vatandaşlar qnb mobil uygulamasına giriş yaparak 6.000 TL'ye kadar kredi alıp alamadıklarını görebilirler. Banka hesabınızın olması durumundaki onebe mobil uygulamasına giriş yaparak hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

DenizBank

Denizbank üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar da ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa bankanın sms kredi servisi ile birlikte mobil uygulama üzerinden verilen acil destek kredisi kampanyasına katılabilir. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız kredimi yazılı boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 3280 numarasına gönderin. Düşük faiz oranları ile alabileceğiniz bu Kredi kampanyasına katılmanız ile birlikte 6000 TL onay alırsanız 36 ay vadeye kadar sizlere bu Kredi hakkında detaylı bilgiler gönderilecektir. İhtiyaç kredisi almak istiyorsanız denizbank'ı şubelerine giderek kimliğiniz ile birlikte gelir belgesiz olarak da Kredi başvurusunda bulunmanız mümkün olacaktır.

Garanti Bankası

TC kimlik numaranızla göre 6.000 TL'ye kadar kredi ödemesi almak istiyorsanız Garanti Bankası şubelerine gidebilir veya banka şubelerine gitmeden İstediğiniz zaman kredinize mobil uygulama üzerinden başvuru yaparak alabilirsiniz. 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak verilecek olan bu Kredi kampanyasında Garanti Bankası müşterilerine kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda düşük faiz oranları ile kredi imkanı sunacak.