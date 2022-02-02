ABD, Houthi Saldırıları Sırasında BAE'ye Destroyer ve Savaş Jetleri Gönderecek

Washington'un üst düzey askeri yetkilisi, ABD'nin Yemenli Houthi isyancılaron son füze saldırıları sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) güdümlü füze destroyeri ve beşinci nesil savaş jetleri göndereceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Salı günü yaptığı telefon görüşmesinde Abu Dabi Veliaht Prensi Abu bin Zayed Al Nahyan'a Pentagon'un "Abu Dabi'de liman araması yapmadan önce BAE Donanması ile ortaklık yapması için güdümlü füze destroyeri USS Cole'u göndereceğini" söyledi.,

Austin ayrıca Veliaht Prens'e, Pentagon tarafından yayınlanan konuşmanın bir okumasına göre, Washington'un ABD yapımı F-22 Raptor ve F-35 Lighting II savaş jetlerini içeren bir sınıflandırma olan beşinci nesil savaş uçaklarını BAE'ye "mevcut tehdide karşı yardımcı olmak" için konuşlandıracağını söyledi.

Yetkili, söz konusu konuşlandırmanın "ABD'nin uzun süredir devam eden bir stratejik ortak olarak BAE'nin yanında yer aldığının açık bir işareti" olduğunu da sözlerine ekledi.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki'ye göre duyuru, BAE'nin geçtiğimiz haftalarda Abd'nin engellemek için Patriot avcı uçakları konuşlandırdığı üçüncü füze saldırısını Pazartesi günü yaşamasından sonra geldi. Pentagon daha sonra BAE'nin karadan havaya füzelerinin gelen füzeyi vurduğunu söyledi.

Yemen'e doğrudan sınır tanımayan BAE, ülkenin uluslararası alanda tanınan hükümetine destek veren Suudi arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonun bir parçası olarak Yemen'de savaşmaya başladığı 2015 yılından bu yana Houthis'in saldırılarının büyük bir hedefi olmasa da, Husilerin 17 Ocak'ta düzenlediği bir saldırı, isyancı grup için belirgin bir stratejik değişimin işareti gibi görünüyordu.

O insansız hava aracı ve füze saldırısı Abu Dabi'nin petrol tesislerini ve havaalanını hedef almış ve üç yabancı işçi hayatını kaybetmişti. Yemen'deki Houthi hedeflerine yönelik hava saldırılarını tetikledi.

Yedi gün sonra, 24 Ocak'ta, Abu Dabi'nin el-Dhafra hava üssünde konuşlu ABD güçleri, askerleri siper almak için sığınaklara doğru çırpınmaya zorlayan bir füze saldırısı sırasında Patriot avcı uçaklarını da ateşledi. Şehir üzerinde iki balistik füze düşürüldü ve bu saldırıda yaralanan olmadığı bildirildi.

BAE, erken uyarı istihbaratı sağlayan ve hava savunması konusunda işbirliği yapan yaklaşık 2 bin AMERIKAN askerine ev sahipliği yapıyor. Üs, ABD silahlı insansız hava araçları ve F-35 gizli avcı uçaklarının konuşlandırılmasını yürütüyor.

Son saldırı serisinden önce BAE'ye karşı Houthi'nin iddia ettiği son saldırı 2018'de olmuştu.