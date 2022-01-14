Akbank Duyurdu: Banka Kartı Olanlara ve Nakit İsteyenlere 30.000 TL Ödeme Haberi Umut Oldu! Banka Önünde Kuyruklar Oldu

Akbank, yapmış olduğu kampanya ile birlikte kendi bankasında bankamatik kartı olan kişilere banka şubelerine gitmeden 30000 TL ödeme yapacak. Yapılacak olan bu ödemeleriyle birlikte vatandaşlara 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sunulacak. 30000 TL'ye kadar ihtiyacı olan kişilerin, Akbank, hesabı olması durumunda bankanın internet bankacılığı şifresini oluşturması ile birlikte hızlı bir şekilde nakit kredi kullanabilecek.

Akbank, yapmış oldu Son dakika kampanyasından nasıl kredi başvurusu yapacağı hakkında bilgileri kendi resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Başvuru yapmış olmak isteyen kişiler kredi başvurusu için banka şubeleri dahil tüm kredi başvuru yöntemlerini öğrendi. Akbank, kampanyayı başlattıktan sonra kredi kullanmak isteyen kişilere SMS ile de kredi onayı vereceğini açıkladı.

SMS ile Onay Verilecek

Akbank üzerinden nakit kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler eğer cep telefonları üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsak, Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına bu mesajı göndermesi yeterli olacaktır. 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında bu banka sizlere kredi sonucunu yine mesaj atmış olduğunuz cep telefonuna göndermektedir. Sms ile kredi başvurusu yapan vatandaşlar, kredi onayı almaları durumunda banka şubelerine giderek veya varsa hesapları Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak onaylı tutarı, kullanabilir. 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda onay alan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar kredi ödeme tablosu oluştururken, ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanı sunulmaktadır.

Mobil Üzerinden Onay

Akbank'ın en çok tercih edilen kredi kampanyalarından birtanesi olan internet bankacılığı kredisi ile birlikte vatandaşlar, hem masrafsız hem de düşük faiz oranları ile 30000 TL kredi kullanabilecek. Akbank'ın bankamatik kartını kullanan vatandaşları, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusunda bulunabilir. 444 25 25 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayarak da Akbank müşteri hizmetleri numarası üzerinden hem kredi başvurunuzu gerçekleştirebilir. Hemde hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi oluşturabilirsiniz. Akbank ayrıca kredi başvurusu için kendi resmi internet sitesi üzerinden de kredi onayı vermektedir. Banka kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlanacağınız bu kampanyalara katılmak için başvuru yapmanız yeterli...