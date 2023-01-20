TC kimlik numarası üzerinden "Yeni Emekli Ödemesi" başladı... 3 banka kampanyayı açıkladı!

Emekli olan vatandaşlar, kamu bankaları tarafından başlatılan yeni kampanya katılarak nakit ihtiyaçları olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara katılarak diledikleri zaman emekli maaş hesapları üzerinden nakit kredi kullanabileceğini biliyor. Yüksek limitli kredi kullanacaklar kişilerde, banka müşterileri olmaları durumunda, diledikleri zaman emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda, alabileceğiniz bu kredi ödemelerinde işlemlerinizi gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuç alabilecek onaylanan bu kredileri, hesaplara yatırarak kullanabileceksiniz.

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi ödemeleri verilir ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

ACİL KREDİ KAMPANYASI

Acil ihtiyaç kredisi kampanyası başvurusunda, emekli olan vatandaşların kredi ödemesi gerçekleştirecek olan bankalar açıklandı. Emekli olan vatandaşlar maaşlarını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, istedikleri zaman kredi ödemelerinden faydalanabilirler. Emekli olan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yaparak, kredi ödemelerinden faydalanabilmeleri için belirli şartlar dahilinde ödemeleri hızlı bir şekilde hesaplarına yatırmaları gerekiyor.

Hızlı bir şekilde hesaplarınız ödeme almak istiyorsanız, bankaların mobil uygulamalarını kullanarak, 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Daha önce hiçbir şekilde bankalar üzerinden kredi kullanmamış olan vatandaşlarda başvurularını gerçekleştirmeleri halinde emekli maaş hesapları üzerinden 7 24 kredi başvurusu yapabilir ve diledikleri zaman yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredileri kullanabilmektedirler. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi alabilir, onaylanan bu kredilere hesaplarınızı yatırarak hemen kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlara banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda işlem yaparak, kredi ödemesi vermektedir.