Ziraat bankası banka hesapları olanlar dikkat! Sadece tam 7 gün kaldı, İşlem yapın

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni kampanyada 7 gün içerisinde nakit kredi başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. 7 gün içerisinde işlem yapmanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz Ziraat Bankası üzerinden kredi işlemlerini yapacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemeleri gerçekleştirilecektir.

Ziraat Bankası, 7 gün içerisinde bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara kimlik numaraları üzerinden gerçekleştirecekleri sorgulamalar sonrasında kredi ödemelerini hızlı bir şekilde verecek ve onaylanan bu kredileri de hesaplara yatıracaktır.

Ziraat Bankası, 7 gün içerisinde ihtiyaç kredisi başvurusu, mobil uygulama üzerinden kolay bir şekilde yapılacak.

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, tüm bireysel müşterileri için yapmış olduğu bu kampanyada kendi banka müşterisi olan vatandaşlara 7 gün içinde en düşük faizlerle 50000 TL kredi ödemesi gerçekleştirecek. 50000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılarak, dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Genel müdürlük tarafından başlatılan kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka müşterileri olmaları durumunda kredi işlemleri hemen aynı gün içinde yapılmaktadır.

Ziraat Bankası, aynı zamanda emekli olan vatandaşlara da kredi ödemesi vermektedir.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek maaşınızın 20 katına kadar bu bankadan düşük faizli krediler alabilirsiniz. Daha önce Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanıp kredi ödemelerini düzenli olarak yapan tüm vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda işlemlerin hemen gerçekleştirebilmektedir.