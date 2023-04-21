TC Kimlik Numarası Üzerinden Son Rakamları 0-2-3-4-5-6-7-8 Olanlar Dikkat: 30 ve 50 bin TL Arasında Ödeme Yattı

Denizbank, banka hesabı olan müşterilerine nakit kredi kullanımı sağlayan kampanyalar sunuyor. Bu kampanyalar sayesinde, banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Kampanya, Nisan ayı sonuna kadar devam ediyor ve düşük faizli kredi kullanacak olan müşterilerin işlemlerini 3 gün içinde yapması gerekiyor.

Ayrıca emekli olan vatandaşlar için de özel bir kampanya düzenlenmiş. Emekli maaşlarını Denizbank'tan alan tüm müşterilere en düşük faiz oranlarıyla kredi ödeme imkanı sağlanıyor. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilir ve Denizbank üzerinden kredi kullanabilirsiniz.

Denizbank kredi başvurusunda bulunmak isteyen müşteriler, internet bankacılığı şifresi oluşturarak kendi hesapları üzerinden başvuruda bulunabilirler. Ayrıca, Denizbank'ın resmi internet sitesi üzerinden internet şubesine veya mobil uygulaması üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan müşteriler, 32 80 numarasına SMS göndererek de başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru sonrasında kimlik numaranız üzerinden değerlendirme yapılacak ve onaylanan tutar hemen hesabınıza yatırılacaktır.

Emekli olan vatandaşlar ise maaş taşıma işlemleri sonrasında banka şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden gelir belgesiz yüksek limitli krediler kullanabilirler.

Denizbank'ın resmi internet sitesine giriş yaparak güncel kredi faiz oranlarını öğrenebilir ve kullanmak istediğiniz kredi limiti ile birlikte aylık taksitlerinizi hesaplayabilirsiniz. Banka şubesi ziyareti gerektirmeyen kampanyalar sayesinde, işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.