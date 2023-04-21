Garanti Bankası, Devlet Destekli Biçimde Yüzde 0.49 Faizli Nakit Kredi Vermeye Başladı

Garanti Bankası, son dakika gelişmesiyle yüzde 0.49 faiz oranıyla devlet destekli nakit kredi ödemeleri gerçekleştireceğini duyurdu. Bu kredi için başvuruda bulunmak isteyen kişiler, Garanti Bankası aracılığıyla devletin vereceği destekle birlikte yüzde 0.49 faiz oranlarıyla kredi başvurusu yapabilecekler. Banka, bu kredi için gereken şartları da açıkladı. Daha önce Garanti Bankası'ndan kredi kullananlar ve maaş müşterileri de dahil olmak üzere, bireysel ihtiyaç kredisi adıyla verilen bu kredi, 10 bin TL'lik bir limite sahiptir ve otuz altı aylık vadeye sahiptir. Ödemeler ise 3 ay ertelemeli olarak başlatılacaktır. Ancak, yalnızca sigortalı olarak çalışan, devlet memuru veya emekli olan kişiler bu krediye başvurabilirler.

Başvuru süreci oldukça kolaydır. Garanti Bankası'nın resmi web sitesine girerek başvuru formunu doldurabilirsiniz. Başvuru sonucu anında gelmese bile, kısa süre içinde size ulaştırılacaktır. Kredi notunuz yüksekse, kredi limitini kullanabilirsiniz. Garanti Bankası'nın kendi internet sitesinden başvurunuzu yaparak kredi onayı alırsanız, şubeye gitmeden mobil uygulama üzerinden paranızı görebilir ve kullanabilirsiniz.

Başvuru Süreci ve Bilinmesi Gerekenler

Garanti Bankası, son dakika gelişmesiyle birlikte yüzde 0.49 faiz oranıyla devlet destekli nakit kredi fırsatı sunuyor. Başvuruda bulunmak isteyen kişiler, banka aracılığıyla bu fırsattan yararlanabilirler. Kredi, daha önce Garanti Bankası'ndan kredi kullananlara ve maaş müşterilerine verilecektir. Bu fırsat kapsamında, 10 bin TL'ye kadar olan krediler, 36 aya kadar vade seçeneğiyle sunulmaktadır. Ayrıca ödemeler, 3 ay ertelemeli olarak başlatılacaktır.

Başvuru yapmak isteyenlerin, bankanın resmi web sitesine girmeleri ve başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru sonucu, anında verilmeyebilir ancak kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılacaktır. Başvuru yapan kişilerin kredi notu yüksek seviyelerde ise kredi limitini kullanabilirler. Garanti Bankası'nın internet sitesinden gerçekleştirilen başvurularda onay alındığı takdirde, şubeye gitmeden mobil aplikasyon aracılığıyla kredi kullanılabilir.

Bu muhteşem fırsattan yalnızca sigortalı, devlet memuru ve emekli olanlar yararlanabilirler. Acil nakit ihtiyacı olanlar için önemli bir fırsat olan bu kredi, ciddi bir rahatlama sağlayacaktır. Bu nedenle, başvuruların bir an önce yapılması önerilmektedir.

Garanti Bankası, son dakika gelişmesiyle birlikte yüzde 0.49 faiz oranıyla devlet destekli nakit kredi kampanyası başlattı. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen kişiler, Garanti Bankası'nın resmi web sitesinden başvuruda bulunabilirler. Bu kredi kampanyası, daha önce Garanti Bankası'ndan kredi kullananlara ve maaş müşterilerine özel olarak sunulmaktadır.

Kredi kampanyası, 10 bin TL'ye kadar olan krediler için geçerlidir ve 36 ay vade seçeneği sunmaktadır. Ayrıca ödemeler, 3 ay ertelemeli olarak başlatılmaktadır. Kampanyadan yalnızca sigortalı, devlet memuru ve emekli olan kişiler yararlanabilirler.

Acil nakit ihtiyacınız varsa, bu krediyi mutlaka almalısınız. Yüksek faiz oranlarına maruz kalmadan, ciddi bir rahatlama sağlayacak olan bu fırsatı kaçırmamalısınız.