TC Kimlik Numarası Üzerinden 4 bin, 5 bin ve 10 bin TL Ödeme Verildi! Sizlerde Alacaksınız! 

Eylül ayı sonuna kadar kimlik numaranız üzerinden 4000 TL ile 10000 TL arasında almak isteyen vatandaşları, Akbank ve Denizbank tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Eylül ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılarak, krediler kullandırılmaktadır. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için aynı gün içerisinde hesaplarına ödemeler yatırmaktadır.

AKBANK

Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanya cep telefonunuz üzerinden SMS atarak veya banka şubelerine gitmeden, Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlem yaparak sizlere ödenmektedir. Akbank üzerinden cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredi kampanyalarına katılabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz halinde, Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz. Akbank şubeleri üzerinden de işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar istedikleri zaman gelir belgesiz kredi alabilmektedir.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyada özellikle banka şubelerine gitmeden işlem yapacak olan kişilerin banka hesabı var ise deniz mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan kredi başvurusunda bulunabilir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan kişiler aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatıra bilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazmanız durumunda bu mesaj: 32 80 numarasına gönderin.